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В 8-й бригаде РХБЗ проходит внезапная проверка боеготовности по поручению Президента

04 марта 2026 07:38
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В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Главнокомандующего. На этот раз экзамен держит 8-я бригада радиационной, химической и биологической защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 8-й бригаде РХБЗ проходит внезапная проверка боеготовности по поручению Президента-2

В центре внимания – техническое состояние вооружения и специальной техники, а также качество хранения армейских запасов. Задача от Главнокомандующего – в запечатанном конверте под грифом «секретно»: в кратчайшие сроки снять машины с хранения и поставить их в строй. Конкретные единицы техники определяют представители Госсекретариата Совбеза. Завершит экзамен контрольный пробег, который покажет физическую подготовку подразделения. Ход проверки находится на личном контроле Президента.

По итогу проведут детальный анализ, чтобы устранить недостатки и, если потребуется, скорректировать программу подготовки белорусской армии.

# Вооруженные силы Беларуси

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