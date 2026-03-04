Как милиционеры отмечают профессиональный праздник и сколько девушек выбирают службу в погонах МВД? Интервью
4 марта в нашей стране отмечается День милиции. О тех, кто осознанно выбирает свой путь стать правоохранителем, поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь
В студии – Роман Романчук, начальник Могилевского института МВД Республики Беларусь, полковник милиции.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вы в институте отмечаете этот праздник? Есть ли какие-то традиции?
Роман Романчук, начальник Могилевского института МВД Республики Беларусь, полковник милиции:
Могилевский институт Министерства внутренних дел – это старейшее учебное заведение в системе национальной безопасности. Конечно же, у нас есть свои традиции, которые мы бережно чтим, храним и передаем из поколения в поколение. Центральное место в этих традициях занимает память, дань уважения тем сотрудникам милиции, которые отдали самое ценное – свою жизнь на благо государства, на благо наших граждан.
Центральным мероприятием является ежегодная вахта, почетная Вахта памяти на святом для каждого милиционера месте. Это мемориальный комплекс – памятник бойцам батальона милиции под командованием Константина Владимирова, который расположен в деревне Гаи Могилевского района. Там свою Вахту памяти несут курсанты Могилевского института, лицеисты нашего Могилевского специализированного лицея, а также юные воспитанники военно-патриотических клубов Могилева.
Ольга Бурлакова:
2026 год объявлен нашим Президентом Годом белорусской женщины. И в милиции служит много прекраснейших женщин. Много ли курсанток в вашем заведении? Популярна ли сейчас среди девушек форма с погонами?
Роман Романчук:
Среди девушек форма – это очень популярно. Так было всегда. У нас конкурс среди девчонок очень высокий. На сегодня количество мест у нас ограничено, но пройти вступительные испытания, пройти по конкурсу и дальше продолжать обучаться и служить – это смогут только наши сильные белорусские женщины. Лучшие из лучших. По количеству у нас обучается 78 курсантов девушек.
Александр Меженный, ведущий:
109 лет белорусской милиции. В следующем году юбилей. Возможно, ряд мероприятий намечен уже по подготовке к такому юбилею?
Роман Романчук:
Руководством Министерства внутренних дел утверждены планы по подготовке и проведению огромного количества мероприятий. Они затронут все регионы нашей страны. Проекты масштабные – это теле-, радиопередачи, съемки художественных фильмов, ряд торжественных мероприятий и патриотических воспитательных мероприятий, которые будут осуществляться нашими сотрудниками, ветеранами с молодым поколением.
Уважаемые коллеги, дорогие сотрудники от курсанта до генерала, дорогие наши ветераны, хочу поздравить вас с Днем милиции, нашим профессиональным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, успехов, добиваться своих целей, новых побед на благо нашей Республики Беларусь.
Ну и, конечно же, в канун Международного женского дня в Год белорусской женщины я отдельные слова благодарности, поздравления адресую нашим женщинам, сотрудницам, которые своим трудом постоянно доказывают, что они лучшие. Отдельно хочу выразить слова благодарности и признательности и поздравить жен и матерей наших сотрудников. Ведь рядом с вами мы, мужчины, всегда хотим казаться лучше, всегда стремимся выглядеть лучше, всегда несем ответственность за мирное небо наших детей, за мирное процветание нашей Республики Беларусь. Всех с праздником!
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