Как милиционеры отмечают профессиональный праздник и сколько девушек выбирают службу в погонах МВД? Интервью

4 марта в нашей стране отмечается День милиции. О тех, кто осознанно выбирает свой путь стать правоохранителем, поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь В студии – Роман Романчук, начальник Могилевского института МВД Республики Беларусь, полковник милиции. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как вы в институте отмечаете этот праздник? Есть ли какие-то традиции?

Роман Романчук, начальник Могилевского института МВД Республики Беларусь, полковник милиции:

Могилевский институт Министерства внутренних дел – это старейшее учебное заведение в системе национальной безопасности. Конечно же, у нас есть свои традиции, которые мы бережно чтим, храним и передаем из поколения в поколение. Центральное место в этих традициях занимает память, дань уважения тем сотрудникам милиции, которые отдали самое ценное – свою жизнь на благо государства, на благо наших граждан. Центральным мероприятием является ежегодная вахта, почетная Вахта памяти на святом для каждого милиционера месте. Это мемориальный комплекс – памятник бойцам батальона милиции под командованием Константина Владимирова, который расположен в деревне Гаи Могилевского района. Там свою Вахту памяти несут курсанты Могилевского института, лицеисты нашего Могилевского специализированного лицея, а также юные воспитанники военно-патриотических клубов Могилева. Ольга Бурлакова:

2026 год объявлен нашим Президентом Годом белорусской женщины. И в милиции служит много прекраснейших женщин. Много ли курсанток в вашем заведении? Популярна ли сейчас среди девушек форма с погонами?

Роман Романчук:

Среди девушек форма – это очень популярно. Так было всегда. У нас конкурс среди девчонок очень высокий. На сегодня количество мест у нас ограничено, но пройти вступительные испытания, пройти по конкурсу и дальше продолжать обучаться и служить – это смогут только наши сильные белорусские женщины. Лучшие из лучших. По количеству у нас обучается 78 курсантов девушек. Александр Меженный, ведущий:

109 лет белорусской милиции. В следующем году юбилей. Возможно, ряд мероприятий намечен уже по подготовке к такому юбилею?