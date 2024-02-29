Ковальчук: надо готовить спортсменов, которые будут конкурировать со сверстниками из других стран
Навести порядок во всех видах спорта. Причем сделать это нужно оперативно – в самое ближайшее время. Таково поручение Президента. Сегодня, 29 февраля, Александру Лукашенко доложили о том, как обстоят дела в сфере в целом, отдельное внимание – развитию футбола в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь время другого футбола – киберспорта. «Игры Будущего» посетили и белорусы. Завоевали трофеи. Но сделали выводы.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
У меня сложилось впечатление пока двоякое. Мы, наоборот, не компьютерщика в спорт оттянули, а спортсмена – в компьютерный спорт. Цель и идея, когда мы занимались этим проектом и спорт Российской Федерации, наверное, была немного другая. Поэтому тут надо глубже залезть в этот процесс. Республики Беларусь тоже будет это направление развивать. И, как вы видите, уже в некоторых видах спорта успешно развивает.
Александр Лукашенко стал одним из хедлайнеров открытия «Игр Будущего». Приветствие на белорусском языке облетело весь мир (подробнее).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наперад у будучыню, сябры!
Там же глава государства отметил и отношение к фиджитал-философии.
Александр Лукашенко:
Увлеклись бы все в этот футбол, не в тот [виртуальный – прим. ред.], вот в этот надо играть. Сядем сейчас в кресло и будем тыкать...
А вот реальное положение вещей: не все так плохо, но хотелось бы и должно быть лучше. Духу соперничества санкции не помеха.
Лукашенко прошелся по белорусскому спорту: про футбол я боюсь даже говорить!
А результат у белорусов есть. Не только спортивные легенды, но и нынешние имена современного спорта. Но потенциал не до конца исчерпан. Тренерам надо быть более поворотливыми, молодежь искать не только по периметру Минск – «Чижовка-Арена». Самим спортсменам – карабкаться к вершинам, а не ждать, когда их приведут за ручку. А спортивные функционеры сделали выводы.
Сергей Ковальчук:
Государство вкладывает большие средства в развитие спорта, и эта отдача должна быть во всех видах спорта. Задача стоит сегодня до июля еще раз совместно с Национальным олимпийским комитетом, федерациями в каждом виде спорта пересмотреть систему подготовки спортсменов. Начиная с базового фундамента – нашего детского спорта. Какой уровень квалификации, подготовки тренеров. Критерии, которые при переходе с одного уровня подготовки на другой разработаны, соответствуют ли они сегодня мировым стандартам, соответствуют ли они сегодня требованиям. Сегодня надо готовить физически крепких, развитых спортсменов, которые готовы и должны конкурировать с такими же сверстниками из других государств.
Белорусская гребля, борьба, фристайл и легкая атлетика звучат. Задача, чтобы как можно громче и чаще звучал белорусский гимн.