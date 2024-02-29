Ковальчук: надо готовить спортсменов, которые будут конкурировать со сверстниками из других стран

Навести порядок во всех видах спорта. Причем сделать это нужно оперативно – в самое ближайшее время. Таково поручение Президента. Сегодня, 29 февраля, Александру Лукашенко доложили о том, как обстоят дела в сфере в целом, отдельное внимание – развитию футбола в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь время другого футбола – киберспорта. «Игры Будущего» посетили и белорусы. Завоевали трофеи. Но сделали выводы.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

У меня сложилось впечатление пока двоякое. Мы, наоборот, не компьютерщика в спорт оттянули, а спортсмена – в компьютерный спорт. Цель и идея, когда мы занимались этим проектом и спорт Российской Федерации, наверное, была немного другая. Поэтому тут надо глубже залезть в этот процесс. Республики Беларусь тоже будет это направление развивать. И, как вы видите, уже в некоторых видах спорта успешно развивает. Александр Лукашенко стал одним из хедлайнеров открытия «Игр Будущего». Приветствие на белорусском языке облетело весь мир (подробнее).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наперад у будучыню, сябры! Там же глава государства отметил и отношение к фиджитал-философии.

Александр Лукашенко:

Увлеклись бы все в этот футбол, не в тот [виртуальный – прим. ред.], вот в этот надо играть. Сядем сейчас в кресло и будем тыкать... А вот реальное положение вещей: не все так плохо, но хотелось бы и должно быть лучше. Духу соперничества санкции не помеха. Лукашенко прошелся по белорусскому спорту: про футбол я боюсь даже говорить!

А результат у белорусов есть. Не только спортивные легенды, но и нынешние имена современного спорта. Но потенциал не до конца исчерпан. Тренерам надо быть более поворотливыми, молодежь искать не только по периметру Минск – «Чижовка-Арена». Самим спортсменам – карабкаться к вершинам, а не ждать, когда их приведут за ручку. А спортивные функционеры сделали выводы.