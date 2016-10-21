«Самое главное – внимание к проблемам человека»: как в Могилеве трудоустроили людей после оптимизации производства

Новости Беларуси. Свою роль сыграли профсоюзы в Могилеве, где на одном из предприятий города после оптимизации производства возник вопрос трудоустройства для нескольких сотен человек. С ним бывшие работники не остались один на один. Выход нашли для каждого: кому-то подыскали новую должность, а кому-то помогли продолжить профессиональную карьеру в принципиально другом качестве, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марина Шкалькова отработала аппаратчиком на Могилевском заводе искусственного волокна почти 15 лет. Работала хорошо, никаких нареканий от руководства, но пришло время перелистывать страницу. И ей, и предприятию.

Светлана Гридасова, начальник управления по идеологической работе и кадрам ОАО «Могилевхимволокно»:

Смотрели все вопросы, кто в общежитии, у кого кредиты, все рассматривали на комиссиях. Каждый вопрос, каждая проблема мы хотели, чтобы она была услышана.

На месте завода, вошедшего в состав гиганта «Могилевхимволокно», остался лишь один цех. Там трудоустроили небольшую часть работников. Помогли и остальным. К делу подключились профсоюзы, центры занятости, местные органы власти. Процесс тяжелый, ведь к каждому человеку нужно было найти подход.

Три месяца понадобилось комиссиям по трудоустройству, чтобы закрыть все вопросы.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Завод искусственного волокна было уже не спасти. Рожденное еще в 30-е годы прошлого столетия предприятие технически устарело, работало на склад, продукция не пользовалась спросом. Производство решили закрывать. Под сокращение попали 800 человек.

В итоге людей трудоустроили.

Кто-то получил работу в цехах этого же производственного объединения, кто-то после переобучения – на других предприятиях города.

Марина Шкалькова из разных вариантов выбрала «Химволокно». Можно даже сказать, пошла на повышение. Теперь уже – мастер смены.

Марина Шкалькова, мастер смены участка производства синтетических пленок ОАО «Могилевхимволокно»:

В моем случае процесс адаптации на новом производстве прошел безболезненно. Быстро нашла общий язык с коллективом.

Алла Данилина, председатель Могилевского областного совета Белхимпрофсоюза:

Это система. В любой работе должна быть система и последовательность. И самое главное в любой работе: сколько бы не было рекомендаций – это человек. Поэтому сегодня самое главное – внимание к проблемам человека.

Этот пример из Могилева, как надо работать с людьми – один из наиболее показательных. Но хватает и обратных случаев, когда наниматель указывает работнику на дверь, просто не продлевая с ним контракт, а затем сокращает вакантное место. Человек в такой ситуации не претендует на выходное пособие и помощь в трудоустройстве. Это и есть так называемые скрытые сокращения. О социально ответственной оптимизации говорят давно. Разработана пошаговая инструкция для нанимателей, которая позволяет максимально защитить работника. Между правительством, профсоюзами и объединениями нанимателей подписано генеральное соглашение. Теперь очередь за его выполнением.