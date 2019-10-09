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Кот Юра работает вместе с сотрудниками колл-центра по переписи населения

09 октября 2019 10:58
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В программе «Большой город» показываем единственный в нашей стране колл-центр, где живут и помогают работать коты. Кот Юра составляет компанию сотрудникам колл-центра по переписи населения. 

Кот Юра работает вместе с сотрудниками колл-центра по переписи населения -1

Кот Юра работает вместе с сотрудниками колл-центра по переписи населения -3

Операторы с девяти до девяти каждый день консультируют по вопросам переписи. День напряжённый, а несколько минут релакса ещё никому не помешали. Вот так ненавязчиво.

Яна Соколовская, специалист колл-центра по переписи населения:
Юрик, ты такой сегодня ленивый…

Кот Юра работает вместе с сотрудниками колл-центра по переписи населения -6

Проект «Кот в офисе» практикуют в Европе. В резиденциях они тоже нередкое явление. 

Кстати, в первый день в общенациональный колл-центр пришло больше полусотни звонков и львиная доля – от жителей столицы.

Яна Соколовская:
Как правило, обращаются изначально с вопросом, для чего нужна эта перепись. Люди беспокоятся о том, что это собирается какая-то личная для них информация о них, для чего нужно им указывать, где они работают, где они проживают, сколько детей они хотят иметь. Для нас, для нашего государства это имеет значение. Где конкретно люди проживают, т.е. они могут быть прописаны в одном месте, проживать в другом. Территориально, где они находятся.

Кот Юра работает вместе с сотрудниками колл-центра по переписи населения -9

 

# Человек и животные # общество # Яна Соколовская

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