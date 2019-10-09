«Красотой торгую!» Белоруска открыла первую в стране парикмахерскую на колёсах

Новости Беларуси. Красота с доставкой в дом. Вот уже месяц по Гомельской области накручивает километры первая в стране парикмахерская на колесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не только необычный социальный проект, но и продуманный бизнес.

Конкуренция в бьюти-сфере на селе пока невысокая, а красота пользуется спросом. Тем более, салон готов буквально прикатить в любую точку. Цены на такие услуги весьма демократичные. Тест-драйв парикмахерской на колесах провел корреспондент Александр Добриян. 8 утра. Наталья Рыжченко к этому времени уже заправила автомобиль топливом, а кемпер – водой. Еще полчаса городских пробок и первая в стране парикмахерская на колесах спешит к жителям Ветковского района.

Я столкнулась с проблемой, что стричь людей на селе нужно, а стричь негде. Запустить генератор (без него не включить ни фен, ни машинку), опустить парковочные упоры кемпера – и можно работать. Кто-то скажет: слишком сложно, но Наталья говорит, что непростой путь выбрала осознанно.

Наталья Рыжченко, парикмахер:

Переживаю, бывает, и ночами не сплю. Страшно было начинать: как примут вообще, что это такое? Я еду по городу, на меня все смотрят. В деревню приезжаю, они спрашивают: «Чем вы торгуете?». «Красотой торгую, – говорю, – заходите». Первый клиент не заставил себя ждать. С этого момента и до самого вечера Наталье будет не до разговоров.

Евгения Лапунова, жительница деревни Старое Село:

Необычно. Такого никогда у нас не было. Мне понравилось: удобно, на месте, не нужно никуда ездить, никого искать. И цены приемлемые.

Несмотря на необычность, парикмахерская на колесах вполне продуманный бизнес. Конкуренции на селе немного, но главное – весь заработок не съедает аренда и коммунальные платежи. Основные затраты Натальи – это выплаты по кредитам, взятым на покупку кемпера. А вот с государством все просто: всего 27 рублей в месяц налога на самозанятость. Еще пару лет назад такая схема была бы невозможна, но все изменилось: работать на себя в Беларуси теперь проще простого. Было бы желание.

Александр Добриян, корреспондент:

В Старом Селе, как и в любой другой большой деревне, раньше был свой комбинат бытовых услуг. Однако после его закрытия сельчане за красотой ездят в соседний райцентр Ветку или даже в Гомель. Но на такое путешествие нужно потратить полдня времени и 3,5 рубля на проезд. А это больше половины стоимости стрижки в передвижной парикмахерской.

Наталья делает людей красивыми, экономя их же деньги и время. Объяснять, что это удобно, никому не нужно. Местный почтальон Любовь Рачкова, оценив качество услуги на себе, обещает обеспечить социальному бизнесу рекламную кампанию.