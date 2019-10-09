Среднестатистический минчанин – 38-летний мужчина

Наталья Тарасюк, начальник Главного статистического управления г. Минска:

На сегодня среднестатистический минчанин – это человек 38 лет, чуть больше. Если мы рассмотрим именно этот возрастной период, то именно в этом возрасте мужчин в городе Минске чуть больше, чем женщин. Хотя, если берем все население Минска, то женщин больше, чем мужчин.

Как правило, такой человек трудится в промышленности, в торговле, образовании. В меньшей степени – в IT-сфере, строительстве. Руководители имеют высшее образование. И, к сожалению, имеют, как правило, одного ребенка.