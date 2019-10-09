«Посади дерево сам»: в ЖРЭО выдадут саженцы и лопаты

Какие акции в ближайшее время планирует провести администрация Заводского района г. Минска?

Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска:

На территории Заводского района будут организованы акции по посадке деревьев, по уборке территории, ежегодно весной и осенью мы проводим акцию «Посади дерево сам». Это когда любой гражданин может обратиться в близлежащее ЖРЭО, со специалистами они определят, где они могут высадить это дерево, чтобы сети не мешали. И ЖРЭО предоставит саженец, инструменты. И любой сможет посадить дерево у себя во дворе.