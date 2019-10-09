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«Посади дерево сам»: в ЖРЭО выдадут саженцы и лопаты

09 октября 2019 09:05
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска – Дмитрий Мартинкевич.

«Посади дерево сам»: в ЖРЭО выдадут саженцы и лопаты-1

Какие акции в ближайшее время планирует провести администрация Заводского района г. Минска?

Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района г. Минска:
На территории Заводского района будут организованы акции по посадке деревьев, по уборке территории, ежегодно весной и осенью мы проводим акцию «Посади дерево сам». Это когда любой гражданин может обратиться в близлежащее ЖРЭО, со специалистами они определят, где они могут высадить это дерево, чтобы сети не мешали. И ЖРЭО предоставит саженец, инструменты. И любой сможет посадить дерево у себя во дворе.

«Посади дерево сам»: в ЖРЭО выдадут саженцы и лопаты-4

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Дмитрий Мартинкевич

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