Кот напоминает, как себя вести. В Копыле сотрудники МЧС сделали «безопасную остановку»

Новости Беларуси. Безопасные остановки от МЧС продолжают появляться в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На этот раз копыльские спасатели решили творчески подойти к предотвращению инцидентов и информированию населения. На остановке в центре города они нарисовали героев мультфильмов, напоминающих правила безопасности в разных ситуациях.

Таким образом ожидание транспорта может стать информативнее и полезнее.

Виталий Ильючик, начальник Копыльского РОЧС:

Была взята инфографика с котом, который в ожидании автобуса напоминает жителям Копыля и всем остальным правила пожарной безопасности.