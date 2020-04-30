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Кот напоминает, как себя вести. В Копыле сотрудники МЧС сделали «безопасную остановку»

30 апреля 2020 14:53
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Новости Беларуси. Безопасные остановки от МЧС продолжают появляться в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кот напоминает, как себя вести. В Копыле сотрудники МЧС сделали «безопасную остановку»-1

На этот раз копыльские спасатели решили творчески подойти к предотвращению инцидентов и информированию населения. На остановке в центре города они нарисовали героев мультфильмов, напоминающих правила безопасности в разных ситуациях.

Кот напоминает, как себя вести. В Копыле сотрудники МЧС сделали «безопасную остановку»-4

Таким образом ожидание транспорта может стать информативнее и полезнее.

Кот напоминает, как себя вести. В Копыле сотрудники МЧС сделали «безопасную остановку»-7

Виталий Ильючик, начальник Копыльского РОЧС:
Была взята инфографика с котом, который в ожидании автобуса напоминает жителям Копыля и всем остальным правила пожарной безопасности.

Кот напоминает, как себя вести. В Копыле сотрудники МЧС сделали «безопасную остановку»-10

Кстати, в Копыле уже есть несколько учебных площадок по правилам пожарной безопасности для детей. Интерактивные зоны расположены в детском саду № 1 и в центральной районной больнице.

# МЧС Беларуси # общество # Виталий Ильючик # Фотофакт

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