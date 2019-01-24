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«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона

24 января 2019 08:20
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Настоящий космос! Его город выглядывает из серебристых облаков и переливается в малиновых огнях.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-1

Улочки с высоты напоминают пёстрые микросхемы.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-4

Кадры Дмитрия Важника – в ТОПе у белорусских и зарубежных порталов. Обнять любимую столицу и посмотреть на неё по-новому можно всего за пару минут. В родном Минске видеографа вдохновляют все сезоны.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-7

А когда хлопья укутывают дома в пуховый оренбургский платок, город и вовсе превращается в сказку.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-10

Дмитрий Важник, видеограф:
Когда выходит солнце, особенно ценится это время, хочется поскорее побежать, взять дрон и что-то поснимать. Когда выпадает снег, есть несколько часов, чтобы успеть снять белый город, заснеженный.

Эта съёмка похожа на медитацию. Насладился видом, ощутил прилив энергии от того, что ты сделал хороший кадр.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-13

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-15

Дмитрий уже объездил полмира, но каждый раз путешественник возвращается в Минск, как в уютную квартиру.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-18

Есть в городе и свои источники света. Например здесь, на бульваре Грибоедова с мечетью, где всегда по-особенному тихо и гармонично.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-21

Дмитрий Важник:
Летом в этом сквере цветёт сирень и здесь стоит невероятный аромат. Я люблю это место. Для меня это место силы.

В столице немало кварталов, где остановились стрелки часов. Этим она и привлекает туристов и режиссёров.

Минчанин любит приводить своих друзей в Осмоловку. Дух 50-ых здесь витает повсюду.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-24

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-26

Дым из печей расписывает морозное небо, окна превращаются в оранжереи, деревянные балконы в забавные склады. Во дворах сушат бельё и играют в домино. А за углом – шумный мегаполис…

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-29

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-31

Дмитрий Важник:
Это одно из самых атмосферных мест города. Ощущаешь на себе внимание, когда сидишь во дворике, люди высовываются из окон и смотрят. Это обычно характерно для деревень и маленьких городов, когда людей немного, люди интересуются друг другом. В больших домах такого нет, потому что слишком тесно, люди друг от друга устают и даже иногда не здороваются.

Дмитрия радует, что оригинального Минска в соцсетях становится больше, а люди научились находить красоту в повседневном.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-34

Хорошая конкуренция стимулирует развиваться. За вдохновением же видеограф приходит на берег Свислочи.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-37

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-39

Дмитрий Важник:
Это уже как снежный ком: снимаешь, снимаешь, и важно вовремя остановиться, потому что количество материала растёт, выбирать лучшие кадры становится всё труднее.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-42

Я думаю, что к весне сделаю хороший ролик о Минске. Может, даже стоит сделать такой андеграунд. Мы сейчас гуляем по таким не очень популярным местам, не туристическим.

В них имеет смысл углубляться, потому что это и есть дух города.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-45

Снимки от Дмитрия Важника частенько украшают столицу и превращаются в путеводители.

«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона-48

А новый ролик и экскурсия по другому, неведомому многим, Минску станут отличным подарком как для участников вторых Европейских игр, так и самих хозяев форума.

# Улицы Минска # общество # Дмитрий Важник

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