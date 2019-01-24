«Эта съёмка похожа на медитацию»: невероятное видео Минска с дрона

Настоящий космос! Его город выглядывает из серебристых облаков и переливается в малиновых огнях.

Улочки с высоты напоминают пёстрые микросхемы.

Кадры Дмитрия Важника – в ТОПе у белорусских и зарубежных порталов. Обнять любимую столицу и посмотреть на неё по-новому можно всего за пару минут. В родном Минске видеографа вдохновляют все сезоны.

А когда хлопья укутывают дома в пуховый оренбургский платок, город и вовсе превращается в сказку.

Дмитрий Важник, видеограф:

Когда выходит солнце, особенно ценится это время, хочется поскорее побежать, взять дрон и что-то поснимать. Когда выпадает снег, есть несколько часов, чтобы успеть снять белый город, заснеженный. Эта съёмка похожа на медитацию. Насладился видом, ощутил прилив энергии от того, что ты сделал хороший кадр.

Дмитрий уже объездил полмира, но каждый раз путешественник возвращается в Минск, как в уютную квартиру.

Есть в городе и свои источники света. Например здесь, на бульваре Грибоедова с мечетью, где всегда по-особенному тихо и гармонично.

Дмитрий Важник:

Летом в этом сквере цветёт сирень и здесь стоит невероятный аромат. Я люблю это место. Для меня это место силы. В столице немало кварталов, где остановились стрелки часов. Этим она и привлекает туристов и режиссёров. Минчанин любит приводить своих друзей в Осмоловку. Дух 50-ых здесь витает повсюду.

Дым из печей расписывает морозное небо, окна превращаются в оранжереи, деревянные балконы в забавные склады. Во дворах сушат бельё и играют в домино. А за углом – шумный мегаполис…

Дмитрий Важник:

Это одно из самых атмосферных мест города. Ощущаешь на себе внимание, когда сидишь во дворике, люди высовываются из окон и смотрят. Это обычно характерно для деревень и маленьких городов, когда людей немного, люди интересуются друг другом. В больших домах такого нет, потому что слишком тесно, люди друг от друга устают и даже иногда не здороваются. Дмитрия радует, что оригинального Минска в соцсетях становится больше, а люди научились находить красоту в повседневном.

Хорошая конкуренция стимулирует развиваться. За вдохновением же видеограф приходит на берег Свислочи.

Дмитрий Важник:

Это уже как снежный ком: снимаешь, снимаешь, и важно вовремя остановиться, потому что количество материала растёт, выбирать лучшие кадры становится всё труднее.

Я думаю, что к весне сделаю хороший ролик о Минске. Может, даже стоит сделать такой андеграунд. Мы сейчас гуляем по таким не очень популярным местам, не туристическим. В них имеет смысл углубляться, потому что это и есть дух города.

Снимки от Дмитрия Важника частенько украшают столицу и превращаются в путеводители.