Бесплатные юридические консультации проведут на предприятиях транспортной отрасли 24 января

Новости Беларуси. 24 января в городах и на предприятиях Беларуси можно получить бесплатную юридическую консультацию. Профсоюзные правовые приемы пройдут во всех регионах.

Они стали традиционными и проходят каждый последний четверг месяца. Разнится лишь тематика. На этот раз особое внимание будет уделено предприятиям транспорта.

Обратиться за помощью можно как по телефону, так и придя на личный прием либо оставив письменное или электронное обращение на интернет-портале Федерации профсоюзов.