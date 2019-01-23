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Аварийные деревья разрушают памятники. Кто обязан навести порядок на кладбищах?

23 января 2019 19:41
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Новости Беларуси. Деликатный вопрос и его непростое решение. Проблема падения аварийных деревьев на кладбищах в Минской области набирает актуальность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аварийные деревья разрушают памятники. Кто обязан навести порядок на кладбищах?-1

Только в Смолевичском районе насчитывается 400 опасных растений, в том числе высаженных местными жителями. Где заканчиваются полномочия коммунальщиков и начинается ответственность владельцев – в репортаже Ксении Худолей.

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Аварийные деревья разрушают памятники. Кто обязан навести порядок на кладбищах?-4

# Памятники # общество # Фотофакт

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