Аварийные деревья разрушают памятники. Кто обязан навести порядок на кладбищах?

Новости Беларуси. Деликатный вопрос и его непростое решение. Проблема падения аварийных деревьев на кладбищах в Минской области набирает актуальность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Смолевичском районе насчитывается 400 опасных растений, в том числе высаженных местными жителями. Где заканчиваются полномочия коммунальщиков и начинается ответственность владельцев – в репортаже Ксении Худолей.