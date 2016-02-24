Космический юмор: огромная горилла напугала астронавтов на МКС

Новости мира. «Немного космического юмора никому не помешает», – решили астронавты и сняли забавное видео с участием обезьяны.

Члены экипажа Международной космической станции на своих страницах в социальных сетях разместили видеоролик

о нападении гориллы на британского астронавта Тима Пика.

На опубликованном видео мужчина приносит большую коробку, фиксирует ее веревкой и делает соответствующую пометку в бортовом журнале. Через несколько секунд из коробки появляется горилла. Далее, в режиме ускоренной съемки горилла преследует астронавта.

Таким образом астронавты отметили годовщину пребывания на орбите. Судя по комментарию на странице в Twitter, в костюме обезьяны находился астронавт Скотт Келли.

Как Скотту Келли удалось раздобыть реквизит, остается загадкой.