Гаражные войны в Гомеле: почему владельцы авто не хотят уступить место под торговый центр?

Новости Беларуси. Сотни владельцев гаражей уже пятый год держат оборону в центре Гомеля. Членов кооператива в городе считают нарушителями спокойствия. Выселять, а точнее принудительно перемещать металлические гаражи местные власти приезжают в сопровождении спецподразделения милиции. Гомельчане уверены: их права нарушаются. А на компенсацию не купишь и половину гаража на окраине города. Позиции обеих сторон выслушал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Лаврен Иванович чуть сдерживает слёзы. Гараж строил полжизни: тут и погреб, и мастерская, и даже место отдыха от домашней суеты. Весь этот мир у пенсионера предписано изъять.

Земля под гаражным кооперативом изъята для государственных нужд. На этом месте крупный инвестор ещё в 2010-м году пообещал построить новый торгово-развлекательный центр. А это тысяча рабочих мест плюс необходимая в этом районе транспортная развязка. Общественная значимость очевидна. Правда, и права прежних землепользователей по инвестпроекту не должны ущемляться.

Анзор Казашвили, член гаражного кооператива №41 Гомеля:

Предлагали денежную компенсацию. Сказали, что сумма до 10 миллионов белорусских рублей. Но эта цена никого не устраивает.

Предложенная компенсация в разы меньше реальной стоимости гаража в этом же районе. Есть и ещё варианты: людям предложили построить капитальные гаражи, правда, уже за свой счёт, или переехать в соседние кооперативы, но доступных мест поблизости оказалось лишь 10% от необходимого. В конце концов, землеустроительная служба выделила и новую площадку.

Александр Германов, первый заместитель председателя администрации Железнодорожного райисполкома Гомеля:

Инвестором была обустроена новая площадка на улице Витебской, которая соответствует всем требованиям. Всякое перемещение металлических гаражей на новое место осуществляется за счёт инвестора.

Кооператив из центра города выселили на самую окраину. Но для удобства до нового места продлили городской автобусный маршрут. Казалось бы, чего же более, но ни акта приёмки, ни технической документации, ни уж тем более акта безвозмездной передачи площадки кооперативу пока не представили. Люди, элементарно, полагают, что новоселье обойдётся им в кругленькую сумму.

Татьяна Матросова, председатель гаражного кооператива №41 Гомеля:

3 миллиарда потрачено на обустройство той площадки. И еще 628 миллионов должен ГорСАП. Эти деньги лягут просто на нас.

Сегодня многолетние сомнения людей наконец-то развеяли. Официальная позиция местных чиновников: права членов кооператива реализованы в полной мере, бояться им нечего.

Павел Павлов, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома:

Гражданам необходимо лишь в устной или письменной форме высказать согласие на различные виды реализации их прав. Затраты, которые понесёт горисполком и инвестор, никогда не будут возложены на членов данного кооператива.

Тем временем владельцы гаражей добровольно переезжать на новую площадку без полного пакета документов не собираются. В райисполкоме же обещают начать принудительный вывоз в ближайшее время. Сроки поджимают. Ведь инвестиционный договор истекает уже в этом году, а к строительству торгового центра за пять лет так никто и не приступил.

Что делать и почему ради чьих-то интересов они должны поступиться своими, гомельчане не понимают.