13 уголовных дел возбуждено 24 февраля в отношении должностных лиц предприятий ЖКХ

Новости Беларуси. Начнем программу с самой резонансной темы последних дней – тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 13 уголовных дел возбуждено сегодня, 24 февраля, в отношении должностных лиц предприятий ЖКХ.

Подозреваемые в завышении стоимости услуг найдены в каждой области Беларуси и городе Минске. Вред государственным и общественным интересам и ущерб гражданам оценивается в особо крупном размере.

Сейчас Комитет государственного контроля совместно с Генеральной прокуратурой продолжает проверочные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Было установлено, что должностными лицами предприятий жилищно-коммунального хозяйства необоснованно завышались тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что явно выходило за пределы их полномочий. Проводится дознание по уголовным делам и дается оценка, кто завысил услуги – либо это предприятия, которое непосредственно оказывали услуги, либо это предприятия системы жилищно-коммунального хозяйства, то есть коммунальные унитарные предприятия, которые формируют, в том числе и ЖРЭО, ЖЭСы.