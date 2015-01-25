Наука в Беларуси: что могут отечественные ученые и кто получит гранты в 2015 году

Новости Беларуси. На неделе белорусская интеллектуально-креативная элита пополнилась новыми дипломированными именами. Во Дворце Независимости президент вручил документы о присвоении званий академиков и членов-корреспондентов.

Белорусские ученые сегодня создают современное электронное оборудование, в том числе и для космоса, ноу-хау для села, позволяющие не только выращивать стойкие культуры, но и увеличивать экономический эффект от собранного урожая. В целом же за 2015 год организации Академии наук заработали своим умом 35 млн долларов. Государство со своей стороны старается поддерживать наиболее перспективные разработки и ученых финансово.

Президент на неделе подписал документ, согласно которому в 2015 году 67 работников самых разных сфер получат гранты на реализацию своих проектов.

Этот пациент на сердце раньше и не жаловался, но нежданно-негаданно попал на койку отделения кардиологии.

Алексей Антанюк, пациент отделения кардиологии УЗ «9-я городская клиническая больница» Минска:

Почувствовал что-то необычное, какой-то пульс такой очень частый. Позвонил в «03», приехали и сказали собираться.

Сегодня состоянию Александра Ивановича уже ничто не угрожает, но врачи напоминают: с сердечными ритмами ухо нужно держать востро.

Алексей Антанюк, пациент отделения кардиологии УЗ «9-я городская клиническая больница» Минска:

Вовремя я приехал, мне сказали. Еще бы чуть-чуть и меня бы не вылечили. Я не ожидал. Так что будем относиться к сердцу с уважением, с любовью. На то оно и сердце.

Наталья Павловна – руководитель сразу трех проектов в медицине, которые от государства получат гранты на реализацию. В первую очередь речь о тех, кто уже перенес инфаркт, но может снова оказаться под угрозой.

Наталья Митьковская, заведующий 3-й кафедрой внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:

Тогда, когда, казалось бы, у пациента все успокаивается, клиническая картина благополучная, вдруг повторный взрыв, повторная атака сердечная.

Риск летального исхода возрастает. Чтобы сохранить как можно больше таких жизней, а это, как правило, трудоспособный человек лет 40-60, разработали компьютерную программу.

Наталья Митьковская, заведующий 3-й кафедрой внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:

При наличии ее на рабочем месте у доктора или где-то в приемном отделение, ее можно будет загрузить, я надеюсь, со временем в телефон доктора. Он может ввести туда простейшую информацию о пациенте и получить конкретный расчетный показатель.

То есть программа сама просчитает, велик ли риск рецидива, и выдаст врачу протокол, как вести такого пациента: усилить терапию, увеличить дозу препаратов или направить в спецклинику.

А вот еще одна проблема кардиологов.

Наталья Митьковская, заведующий 3-й кафедрой внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:

Отсутствие боли при наличии ишемических изменений на электрокардиограмме – достаточно распространенное явление.

Если не болит, не о чем и беспокоиться – так думает большинство. А риск тем временем растет. Среди пациентов с отсутствием болевого синдрома, кстати, много женщин молодого возраста. Есть и еще одна категория в группе риска.:

Наталья Митьковская, заведующий 3-й кафедрой внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:

Если среднестатистический портрет нарисовать, то это чаще мужчина, мужчина полный, который храпит во сне, у которого во сне, к ужасу его домочадцев, периодически возникает так называемая остановка дыхания.

С такими пациентами нередко случаются ДТП – они могут заснуть за рулем или просто потерять бдительность из-за дневной сонливости. И это помимо повышенного риска инфаркта или инсульта. Так вот, для сохранения здоровья обеих категорий Наталья Павловна с коллегами предложат особый алгоритм.

Переходим в другое отделение. Здесь борьба идет не только за каждого пациента, но и за каждую стволовую клетку. Ведь именно они помогут в борьбе с реакцией «трансплантат против хозяина».

Светлана Кривенко, заместитель главного врача УЗ «9-я городская клиническая больница» Минска:

Как бы хорошо не были подобраны органы, иммунная система пациента всегда будет распознавать чужой орган и будет пытаться каким-то образом от чужеродного избавиться.

Проще говоря, суть проблемы: чтобы пересаженный орган не вступал в конфликт со своим новым организмом, назначают медикаменты. Они снижают реакцию иммунитета, но токсичны для печении и почек. Серьезный побочный эффект, когда пересадили как раз те самые печень с почками.

Светлана Кривенко, заместитель главного врача УЗ «9-я городская клиническая больница» Минска:

Мы ожидаем определенный экономический эффект, потому что само по себе лечение данной категории пациентов – это высоко затратное лечение. Все-таки клеточная терапия будет несколько дешевле.

Александр Петрович тоже борется с болезнями. Правда, не человеческими. Любимая в Беларуси картошка подвержена и вирусам, и другим напастям.

Вот это растение дачники вряд ли опознают. А между тем, это дикий сородич картошки родом из Мексики. Правда, пользы от него на огороде нет.

Зато этот вид вполне себе устойчивый к разрушительным болезням. Об этих чудо-свойствах давно знают ученые всего мира. Беда вот в чем: дикие виды невозможно скрестить. Но невозможное оказалось возможным, когда за дело взялись белорусы.

Александр Ермишин, заведующий лабораторией генетики картофеля ГНУ «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси»:

Мы разработали новые подходы, которые позволили нам получать гибриды, которые ранее никому не удавались. Появилась возможность очень легко и просто вовлечь в селекцию целый генофонд.

Вот он – тот уникальный гибрид. Уже не первое выращенное здесь поколение.

Белорусам не только пришло в голову скрестить дикую картошку с культурной. Они обнаружили до селе неизвестные мировой науке гены. Те самые, особо устойчивые. А значит в будущем можно снизить химическую обработку полей – картошка станет полезней.

Александр Ермишин, заведующий лабораторией генетики картофеля ГНУ «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси»:

Потери урожая будут значительно меньше. Это очень важно. И, понятно, качество будет выше.

Пока ученые готовятся «пожинать первый урожай» своих научных изысканий, Настя только изучает открытия великих физиков. Но чтобы постигать точную науку, открывать современная молодежь предпочла бы электронные учебники.

Анастасия Позняк, учащаяся ГУО «Лицей Белорусского государственного университета»:

Компактные, там помещается больше информации. Лучше, чем носить с собой кипу учебников.

Изучаем прототип. Сейчас в лицее идет работа над первым таким, что называется, продвинутым учебником.

На уроках физики за учителем возле доски следят не только Настя с одноклассниками. Лекция – в объективе камеры. Все, что касается электрического поля, уже на полях электронного учебника. Вот, например, оборудование для экспериментов: клетка Фарадея из хорошо проводящего материала и прибор, который вырабатывает электричество.

Чтобы ответить на вопрос об электрической безопасности, проведем опыт Фарадея. Он сам вошел в клетку и на собственном примере доказал, что самое безопасное место – в эпицентре, даже если вокруг сверкают молнии.

Убедиться, что снаружи наши индикаторы от напряжения трепетали больше, чем внутри, собственными глазами можно будет прямо на странице электронной книги. Такие съемки в лицее – теперь дело привычное. Лучшее смонтируют, а с помощью авторов бумажных прототипов дополнят и текстовый материал.

Игорь Варакса, заместитель директора ГУО «Лицей Белорусского государственного университета»:

Можна паглядзець. І калі, напрыклад, нешта не зразумеў, то дома можна пераглядзець.

Параграфы с картинками в электронном варианте – такие учебники, конечно, давно в обиходе. Эта разработка – следующий шаг. В ногу со временем.

Игорь Варакса, заместитель директора ГУО «Лицей Белорусского государственного университета»:

Падручнік рэальны электронны павінен утрымліваць тэставыя заданні, прычым пытанні павінны быць не просто, як у звычайных тэстах, на некалькі варянтаў адказу. Каб можна было выкарыстоўваць інтэрактыўныя моманты і перацягваць нешта, нешта рабіць рукамі.

Уже в 2016 году студенты рассчитывают загружать не книги в портфели, а продвинутый учебник по физике в собственные телефоны.

Константин Костюченко, преподаватель кафедры скульптуры УО «Белорусская государственная академия искусств»:

«Врата», как символ входа, будут установлены на том месте.

То место – «Тростинец». Константин – скульптор, автор мемориала «Врата памяти». Для тех, кто когда-то попал за ту колючую проволоку и уже не вернулся обратно. Их было больше 200 тысяч.

Константин Костюченко, преподаватель кафедры скульптуры УО «Белорусская государственная академия искусств»:

Символы тех людей, тех жертв с их муками, с их молитвами. Мы сделали характерный изгиб сутулости основной стоящей фигуры, чтобы показать всю эмоциональную нагрузку. Та фигура женская, которая ему шепчет, старается его успокоить. Одна за одну фигуры цепляются.

Как когда-то цеплялись за жизнь те, кто оказался в лагере смерти.

Константин Костюченко, преподаватель кафедры скульптуры УО «Белорусская государственная академия искусств»:

Мы видим закрывающего голову узника, который просто от ужаса всего происходящего. Закрывает глаза и всю голову, он не хочет ничего видеть.

А вот ныне живущие должны увидеть, чтобы никогда не забыть тех событий. Скульптура с трехэтажный дом. 32 тонны глины. Все ужасы войны сплелись в человеческих фигурах, полосках концлагерной робы и проволоке. На том самом месте, где она стала гранью между жизнью и смертью, «Врата памяти» установят к 70-й годовщине Великой Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Костюченко, преподаватель кафедры скульптуры УО «Белорусская государственная академия искусств»:

Фигуры, образы изображенных людей – это как своеобразные святые, изображенные с уменьшенными головам, которые вытянуты вверх, как своего рода мученики.

Все эти и многие другие.

Всего 67 человек получат в 2015 году ежемесячные гранты на реализацию своих работ. Распоряжение подписал глава государства.