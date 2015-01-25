Иностранные выпускники вузов Беларуси сняли видео-приветы с родины и поделились воспоминаниями о стране

Новости Беларуси. О качестве белорусского образования можно судить по числу иностранных студентов.

В 2014 году гранит науки в отечественных вузах грызли 16 тысяч зарубежных граждан из 98 стран. Кстати, год от года иностранцев на студенческих скамьях белорусских университетов становится больше. Динамика роста последнего времени – в среднем плюс тысяча человек каждый новый учебный год.

Ирина, такое имя Сяоцянь получила в Минске, два года назад вернулась домой. Когда-то она сама была иностранной студенткой, а теперь работает с такими же ребятами, но уже в Центре международного образования одного из ведущих вузов Шанхая.

Сяоцянь Сунь, сотрудник Центра международного образования Восточно-Китайского педагогического университета (Китай):

Сейчас хочу немного вам показать мой офис Центра. Вот, смотрите, это языковые курсы по русскому языку. Я переводила.

Оттачивать знания она отправилась за 11 тысяч километров – на филологический факультет Белорусского государственного университета. Сейчас с полуслова находит общий язык с русскоязычными студентами.

Настоящим домом Минск стал и для приехавшего сюда в 80-ых молодого студента из Ливана – ныне одного из ведущих докторов своей страны.

Фрайджи Ассад, кандидат медицинских наук, нейрохирург, заместитель директора клиники в г. Захле (Ливан):

Меня зовут Фрайджи Ассад. Я доктор-нейрохирург. Закончил в Минске и работаю в Ливане.

Главный сувенир – это память. В Минске доктор Фрайжи провел лучшие годы: получил диплом с отличием, закончил ординатуру, аспирантуру и даже успел защитить диссертацию.

Фрайджи Ассад, кандидат медицинских наук, нейрохирург, заместитель директора клиники в г. Захле (Ливан):

Я горжусь, что закончил в Минске медуниверситет, потому что наши выпускники хорошие места занимают, они успешно работают. Прекрасное мы получили образование.

Кстати, дети доктора пошли по стопам отца: учатся в Минске, в медицинском. Дочь – на первом курсе, сын – уже на шестом.

Перенесемся с улицы Захле на магистраль Улан-Батора.

Буян была одной из первых иностранных студенток в белорусском нархозе. Девушка из Монголии приехала учиться на товароведа. Спустя четверть века она – уже директор крупной логистической компании – ищет белорусский товар на полках местных магазинов. И вот он – вкус ностальгии.

Шоппинг шоппингом, но уже через пару часов у Буян встреча с однокурсниками.

А это видео уже из Непала.

Профессор и кардиохирург Каушал Тивари совмещает практику в клинике с преподаванием в университете. Талантливому доктору есть что рассказать студентам: он семь лет работал в Италии, находился с гуманитарной миссией в Судане.

И все-таки больше всего Тивари тянет в Минск. И не только потому, что там была дана клятва Гиппократа. Свою вторую половинку он нашел в Минске. Сейчас семья живет в Непале, но навещает белорусскую столицу.

Каушал Тивари, профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург (Непал):

Я помню 1994 год, когда приехал в Беларусь, и сравниваю с 2014-м. За 20 лет Беларусь изменилась в лучшую сторону: развитая инфраструктура, инвестиции. Это пример. Многие страны мира, мне кажется, должны брать пример с Беларуси. Я, по крайней мере, завидую, потому что моя страна не развивалась так, как Беларусь.

Среди выпускников Белорусского медицинского университета и Джаянта Лиянаге. Кроме врачебной карьеры у него за плечами и дипломатическая: доктор был назначен послом Шри-Ланки в Индонезии. А вот во времена учебы в Минске он не раз выступал на сцене. Спустя годы мужчина подхватывает ноты, которые невозможно забыть.

Блистала на студенческой сцене и Ирина из Шанхая. Правда, это был конкурс красоты «Королева весна». На нем девушка заняла третье место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но дело вовсе не в титуле.

Сяоцянь Сунь, сотрудник Центра международного образования Восточно-Китайского педагогического Университета (Китай):

Я очень люблю белорусский народ, этот город, эту страну.

А тем временем в Улан-Баторе вспоминали белорусов, с которыми 25 лет назад сидели за одной партой. И как здесь не воспользоваться случаем.

Буян Жаргал, генеральный директор логистической компании (Монголия):

Мы очень хотим установить контакт, конечно, со своими однокурсниками. И надеемся, что после этой передачи они нас найдут, узнают, что мы живы, здоровы.

Каждый из наших героев поддерживает нити, ведущие к Беларуси, по своему.

Сяоцянь Сунь, сотрудник Центра международного образования Восточно-Китайского педагогического университета (Китай):

Мне повезло, что в нашем университете есть Центр по изучению Беларуси. Когда я скучаю по Беларуси, я всегда люблю здесь сидеть, прихожу сюда. Беларусь я кахаю!