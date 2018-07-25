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Корреспонденты «Минщины» получили подарки от областного управления МЧС

25 июля 2018 19:23
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Новости Беларуси. В день профессионального праздника спасатели не только получают подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Корреспонденты «Минщины» получили подарки от областного управления МЧС-1

В Минском областном управлении МЧС наградили представителей СМИ, которые в течение года отражали работу ведомства. В ряду лучших – и корреспондент программы «Минщина» Анастасия Хоботова.

Корреспонденты «Минщины» получили подарки от областного управления МЧС-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В День пожарной службы в 165-летия мы чествуем лучших работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Минска и Минской области. Мы чествуем наших коллег - средства массовой информации. Ведь именно вы являетесь нашими важными помощниками в обучении населения безопасности. Нашу работу видят вашими глазами.

Наши журналисты непрерывно следят за тем, что происходит на Минщине, чтобы вы узнали обо всем первыми.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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