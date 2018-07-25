Добро пожаловать! Кто выиграет от 30-дневного безвиза в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусский 30-дневний «безвиз» для иностранцев стал одной из самых обсуждаемых новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговоры о том, чтобы увеличить с пяти дней возможность для зарубежных туристов гостить в нашей стране, шли давно.

Цифры назывались разные. Но ни одна из них не была больше 10 дней. Подписанный Президентом накануне указ позволяет иностранцам быть в Беларуси без особых формальностей месяц. И здесь открываются самые широкие возможности. Не только для гостей, но и для экономики страны. Первое, что приходит на ум, развитие туристической сферы. Эксперты уже говорят об увеличении потока гостей и росте экспорта услуг для иностранцев. Но это только вершина айсберга. Беларусь может выиграть гораздо больше.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Английский, польский, китайский – все чаще звучат на проспектах и улицах Минска. Такие интернациональные группы легко можно встретить даже в будни. За довольно короткий промежуток времени Беларусь из terra incognita превратилась в довольно популярный маршрут у туристов.

И, казалось бы, что общего у преподавателя из Северной Ирландии, инженера из Аргентины и маркетолога из Австралии? На всех – сотни тысяч пройденных километров. Позади – Польша, Литва, Украина… А теперь еще и Минск.



Джулиан Коль, турист (Австралия):

Прекрасный тур. Мне все очень нравится. В Беларуси я впервые. Раньше я ничего не знал про вашу страну, а поэтому приятно удивлен. Величественная архитектура. Современный красивый чистый город!







В своих коротких, но эмоциональных интервью едва ли не каждый скажет про чистый город и его приветливых жителей. Ирвин преподает социологию, в Минск прилетел на пять дней. Но уже обещает вернуться.





Ирвин Прайс, турист (Северная Ирландия):

Я преподаю в колледже, сейчас у нас каникулы. В Минск я прилетел, воспользовавшись пятидневным безвизовым режимом. Я считаю, это прекрасная возможность показать страну. А еще хорошо для экономики, ведь Минск интересен туристу. Обязательно буду рекомендовать друзьям посетить Беларусь.

Безвиз, продленный до месяца, то есть в шесть раз, сегодня не обсуждает только ленивый. Ведь выгода очевидна, пожалуй, для всех. Туроператоры потирают руки. И пусть прогнозы – дело неблагодарное, только в санаториях ожидают, что уже в первый год количество зарубежных отдыхающих вырастет на пять тысяч.

Сегодня в здравницах Беларуси 90% иностранцев – это россияне. Расширение географии – неминуемо. Эксперты уверены: месяц безвиза привлечет большие туристические группы, которые приедут в страну на оздоровление. «Новость очень важна». Безвиз до 30 дней: прогнозируют рост потока туристов

Попасть в Беларусь без лишних формальностей можно по схеме, за год ставшей классической. Безвиз работает для тех, кто пересекает границу через Национальный аэропорт Минск. Внутренние рейсы из России не считаются. Турист при себе должен иметь паспорт, медицинский страховой полис и деньги.

На каждый день пребывания не менее двух базовых величин. Это 49 рублей. Прилетевшие по пятидневному безвизовому режиму иностранцы смогут легально находиться в Беларуси до 30 дней. А срок пребывания без регистрации в перспективе продлят до десяти дней.

Вадим Заборонок, начальник отдела департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси:

Подготовлен законопроект, в соответствии с которым предусматривается увеличение срока пребывания без регистрации до 10 дней. Кроме того, иностранцы, которые будут проживать в гостиницах, санаториях, агроусадьбах, будут освобождены от регистрации на весь период проживания в этих объектах

Кузьма Лесняк, начальник отдела управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси:

Изменения, которые внесли в указ с 5 на 30 дней, существенно никак на службу органов пограничной службы не повлияют. Пропуск будет осуществляться в том же порядке.

Новые требования к регистрации вступят в силу в 2019 году, до старта II Европейских игр. Безвиз будет действовать и для болельщиков. Въехать в Беларусь с 10 июня по 10 июля можно будет по аккредитационным картам либо предъявив билет на спортивные соревнования. «Решение продвигает нас на много шагов вперёд». Как открывается Беларусь для мирового сообщества после продления безвиза

Но если одним безбиз дает право, то на других – накладывает обязанности. Турпоток увеличится на 20%, а значит отрасли не миновать встряски. Возможность расчета через международные системы платежей должны обеспечить и гостиницы, и санатории, и агроусадьбы. Преодолеть необходимо не только технический, но и языковой барьер.

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

95% не имеет персонала, который говорит на английском языке. Не то что персонала, говорящего на английском языке, но и документации, рекламы. Ведется работа, стараются, но, к сожалению, эта пропорция остается. Все заточены на российского туриста.

Воспользоваться безвизовым правом сегодня могут граждане почти 80 государств. По визовой тематике Беларусь активно взаимодействует со странами-соседями. В том числе – с Россией.

Игорь Фисенко, начальник Главного консульского управления МИД Беларуси:

Беларусь становится уникальным местом проведения как культурных фестивалей, мероприятий, так и деловых встреч. Собрать представителей Японии, Китая, России, Евросоюза, США в одном месте без виз, наверное, можем только мы.