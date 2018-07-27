Корреспондентов программы «Минщина» наградили в МЧС

Новости Беларуси. По итогам соревнования среди СМИ программа получила диплом первой степени. Руководство ведомства отмечает, что совместная работа спасателей и СМИ приносит плоды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Конечно же, без средств массовой информации трудно добиться хороших результатов. Доведение объективной, реальной ситуации до нашего населения, конечно, будет способствовать повышению уровня защищенности. Заинтересованность журналистов порой способствует не меньше той работы, которую проводят профессиональные спасатели.