Граффити «Человек без лица» на Воронянского закрасили: утепление фасада или жалобы соседних домов?
Новости Беларуси. Большое граффити на улице Воронянского, которое получило название «Человек без лица», 27 июля исчезло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С утра на фасаде 9-этажки работали коммунальщики, которые закрасили арт-объект.
Необычная картина появилась три года назад. Нарисовал ее один из молодых греческих художников. Он изобразил портрет человека в черном капюшоне со свечой в руках, как символ памяти всех погибших в многочисленных войнах и надежды на мирное будущее. Основная причина удаления рисунка – тепловая модернизация здания.
Однако есть и другая: жители дома напротив жаловались, что из их окон рисунок выглядел не совсем радостным. Совпадение или нет, но мистический рисунок исчез накануне лунного затмения (подбробнее здесь).
Олег Ларичев, организатор проекта Urban Minsk:
Если работа уже вызвала отклик у людей, дискуссии, то это уже хорошо очень. Если закрашивают, то это нормально, потому что это уличное искусство, оно приходи и уходит. Исчезает этот мурал, появляется другой.
Новый арт-объект появится к середине августа на улице Лещинского. Творить будет один из самых востребованных художников мира. Идеи рисунка пока нет, она должна родиться у художника здесь, в Беларуси.