Граффити «Человек без лица» на Воронянского закрасили: утепление фасада или жалобы соседних домов?

Новости Беларуси. Большое граффити на улице Воронянского, которое получило название «Человек без лица», 27 июля исчезло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С утра на фасаде 9-этажки работали коммунальщики, которые закрасили арт-объект.

Необычная картина появилась три года назад. Нарисовал ее один из молодых греческих художников. Он изобразил портрет человека в черном капюшоне со свечой в руках, как символ памяти всех погибших в многочисленных войнах и надежды на мирное будущее. Основная причина удаления рисунка – тепловая модернизация здания.

Однако есть и другая: жители дома напротив жаловались, что из их окон рисунок выглядел не совсем радостным. Совпадение или нет, но мистический рисунок исчез накануне лунного затмения (подбробнее здесь).