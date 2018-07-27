Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?

Новости Беларуси. В Минской области работают 86 школьных базаров. В 2018 году они открылись раньше обычного, однако завершит работу после 1 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также по всей области развернули более 600 уголков первоклассника. Ассортимент по сравнению с 2017 годом увеличился.

Тамара Лойко, начальник отдела регулирования потребительского рынка главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

На школьных базарах и ярмарках можно приобрести швейные изделия делового стиля для школьников, трикотажные изделия, обувь, спортивную одежду, школьно-письменные и канцелярские принадлежности.