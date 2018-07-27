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Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?

27 июля 2018 19:09
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Новости Беларуси. В Минской области работают 86 школьных базаров. В 2018 году они открылись раньше обычного, однако завершит работу после 1 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?-1

Также по всей области развернули более 600 уголков первоклассника. Ассортимент по сравнению с 2017 годом увеличился.

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?-4

Тамара Лойко, начальник отдела регулирования потребительского рынка главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
На школьных базарах и ярмарках можно приобрести швейные изделия делового стиля для школьников, трикотажные изделия, обувь, спортивную одежду, школьно-письменные и канцелярские принадлежности.

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2018 году?-7

Как и в прошлом году, средняя цена костюма для школьника составит 120 рублей, а полный набор канцелярских принадлежностей обойдется в 60 рублей.

# Школы в Беларуси # общество # Тамара Лойко # Фотофакт

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