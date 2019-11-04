«Процесс начинался с авиамоделизма». Как появились первые белорусские беспилотники

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Шагая в ногу со временем, белорусы активно покоряют небеса. «Буслы», «Стрижи», «Грифы» – эти птицы в небе нашей страны появились совсем недавно.

О собственных беспилотниках еще буквально 20 лет назад никто и не мечтал. Максимум на что рассчитывали – это картинка на фотоаппарате, а беспилотники видели только в кино или собирали небольшие копии в кружках по авиамоделизму.

Разработка такой техники в нашей стране началась в середине 2000-х, а после появилась государственная программа по созданию беспилотников. Поначалу амбициозный и масштабный проект вызывал у скептиков лишь иронию: мол, в лучшем случае закупят китайские радиоуправляемые модели и заменят наклейку. На деле все оказалось не так.

Юрий Леоновец:

Когда в середине 2000-х этот процесс начинался, он начинался с авиамоделизма. И первые конструкторы, которые пришли, – это конструкторы небольших легких, сверхлегких летательных аппаратов.

Конечно, когда мы получали картинку с фотоаппарата и были рады ей 10 лет назад, это было одно. Сегодня, когда мы видим эти прекрасные комплексы, которые могут выполнять массу задач, в первую очередь в интересах народного хозяйства Республики Беларусь, мы сами иногда не верим, что действительно получилось.