Корреспондент СТВ выяснила, возможно ли найти человека, зная лишь его внешность?

Зачастую «сыщикам» приходится искать человека по описаниям, которые им дают очевидцы. С их помощью составляется субъективный портрет или, как его привыкли называть мы, – фоторобот...

Артём Лавриенко, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз:

Это может быть работа, которая основана на составлении и дальнейшем поиске субъективного портрета с использованием каких-то амперометрических точек СТЫК либо по словесному портрету. Лицо его описывает и идёт составление.

Если вы запомнили, какие-то определённые черты, например, большие глаза или нос картошкой, – в первую очередь расскажите эксперту о них.

Артём Лавриенко:

Работа специалиста заключается в том, чтобы отметить эти особенности, на основании которых это лицо будет отличаться от ряда других.

Наша съёмочная группа решила провести эксперимент, тем самым проверив эффективность работы портретиста. Эксперту мы опишем человека, которого вы, дорогие телезрители, видите часто на своих экранах. Это ведущий Студии хорошего настроения – Юрий Царёв.

Артём Лавриенко:

Наша работа будет организована следующим образом: я буду демонстрировать наглядные материалы, здесь будут продемонстрированы отдельные элементы, типажные свойства лица, а вы будете смотреть, выбирать и мы будем пытаться составить наиболее схожий субъективный портрет с лицом.

Ещё недавно нам казалось, что описать человека, которого хорошо знаем, не составит никакого труда. Но уже на первых шагах мы споткнулись. Несколько раз меняли овал лица, не могли определиться с разрезом глаз и даже форму очков подобрали не сразу. А представьте, если бы Юрия Царёва мы видели всего однажды. Наверняка, пришлось куда сложнее.

Составив портер ведущего СТВ на компьютере, мы не обнаружили и пятидесяти процентов сходства. Но специалист призвал нас не расстраиваться. Создание «фоторобота» на компьютере – не конечный этап. В большинстве случаев портрет дорабатывается с помощью карандаша.

Оказалось, что это отнюдь не быстрая работа! И только спустя 4 часа мы смогли оценить результат.

Артём Лавриенко:

Сейчас мы можем посмотреть субъективный портрет, который у нас получился, благодаря нашим совместным усилиям. Вот собственно лицо, субъективный портрет, которого мы составляли.

Субъективный портрет мы показали коллегам Юрия Царёва.

Яна Лозовик, администратор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне кажется, что есть черты лица, которые не совсем удались, не совсем похожи, но в целом я, конечно, узнала бы коллегу по цеху. Вообще без проблем! И мне кажется, любой на СТВ скажет, что на этом портрете изображён Юрий Царёв.

Интересно, а узнает ли себя в этом портрете ведущий СТВ?

Юрий Царёв, ведущий ЗАО «Столичное телевидение» удивлён, говорит, что похож.

Субъективный портрет – это не фотография. Однако уникальное его свойство в том, что при всей непохожести – человек на портрете узнаваем!