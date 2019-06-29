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Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком

29 июня 2019 15:46
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Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков и просто любителей здорово провести время сегодня, 29 июня, можно встретить у Дворца спорта, где продолжает работу главная фан-зона II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Как сообщают наши корреспонденты, огромный интерес к талисману форума – лисенку Лесику. Для того, чтобы сфотографироваться с ним, гости выстраиваются в очередь. Корреспондент Дмитрий Боярович тоже присоединился к этому марафону.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком-1

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком-3

Дмитрий Боярович, СТВ:
II Европейские игры завершаются уже завтра, значит, самое время сфотографироваться с талисманом мультифорума – лисенком Лесиком.

Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком-6

Ну а вечером хедлайнером концерта станет Тимати.

Подробнее о том, что происходит на фан-зоне возле Дворца спорта в предспоследний день форума, смотрите в видеоинформации.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком-9

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком-11

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком-13

# Европейские игры # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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