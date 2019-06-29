Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович сделал селфи с лисёнком Лесиком

Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков и просто любителей здорово провести время сегодня, 29 июня, можно встретить у Дворца спорта, где продолжает работу главная фан-зона II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

Как сообщают наши корреспонденты, огромный интерес к талисману форума – лисенку Лесику. Для того, чтобы сфотографироваться с ним, гости выстраиваются в очередь. Корреспондент Дмитрий Боярович тоже присоединился к этому марафону.