Уникальный маршрут для незрячих появился в Минске: используют мобильное приложение и дистанционные информаторы

Жизнь наощупь. Более 40 миллионов людей по всему миру полностью лишены зрения, 6 тысяч из них проживают в Минске. И пусть сегодня предпринимается много шагов, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями комфортнее, то и дело появляются новые инициативы. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».

Михаил Антоненко знает не понаслышке, каково это – не видеть. Наверное, потому и пришло однажды желание помочь таким же, как он, добавить в повседневность красок, которых они никогда не видели. Ведь самым актуальным по-прежнему оставался один-единственный вопрос: как передвигаться по городу без посторонней помощи?

Михаил Антоненко, заместитель председателя ОО «БелТИЗ», директор учреждения реабилитации «Центр успешного человека»:

Важнейшей проблемой людей, которые теряют зрение — это перемещение в пространстве самостоятельное. Люди незрячие оказываются в такой ситуации, что не могут сходить даже в магазин, в гости, порешать другие житейские вопросы. Ставят вопрос всё время — а как я доберусь из дома до места назначения. Сегодня не только трость служит для того, чтобы мы нашли свой ориентир, но и многие другие вещи. Например, тактильная плитка.

Уникальный маршрут для незрячих уже полностью готов. Его принцип очень прост: на пешеходной зоне установлена специальная плитка, при соприкосновении с которой издается характерный звук. Дополнительно разработали и специальное приложение, с помощью которого можно без опаски добраться до нужного места. В Минске такой путь начинается от улицы Амураторской и тянется вдоль по Максима Танка.

Михаил Антоненко:

Мы рассматривали новую технологию, которая основана на использовании электронных устройств, в которых записана информация. И она при использовании специального приложения на смартфоне ориентирует нас на объект. Нами было принято решение в Республике Беларусь разрабатывать свою технологию, которая использует и технологию Израиля, и технологию США. Мы создали информатор электронный речевой с дистанционным управлением, который размещается на любом объекте, на который нужно нас ориентировать либо о котором нам нужно получить информацию.

Как утверждают психологи, образование и занятость незрячего человека полностью зависят от его социализации. Большинство людей с особенностями сегодня работают, растят детей, участвуют в общественных мероприятиях, одним словом, живут. Правда, страх столкнуться с невидимым препятствием нет-нет, да и напоминает о себе.

Наталья Яковенко, директор центра психотерапии и психоанализа:

Адаптироваться важно любому человеку, особенно в современном меняющемся мире, в котором очень сложно. И если всё это ещё и сопряжено с отсутствием каких-то каналов восприятия, это усложняет адаптацию человека к окружающей среде. Перед каждым человеком стоит задача реализовать своё предназначение, свой потенциал, при этом вписывая свои способности, таланты, потребности, желание в окружающий мир. Очень важно быть частью какого-то сообщества, важно общаться. И есть огромное количество возможностей воспользоваться помощью психолога. Самое главное — сделать эту помощь доступной.