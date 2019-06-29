Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта

Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков и просто любителей здорово провести время в эти минуты собираются и у Дворца спорта, где работает фан-зона II Европейских игр. И на прямую связь со студией СТВ выходит Дмитрий Боярович.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Атмосфера просто замечательная. Вы слышите, что звучит музыка, играют виртуозные баянисты. Собралось очень много людей. Сегодня здесь на фан-зоне Европейских игр – День культуры России. И не только матрешками удивляет эта страна сегодня.