Прямой эфир

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны

29 июня 2019 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Солдатами были все». Под таким названием в Могилёве прошла театрализованная реконструкция событий военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны-1

Масштаб действа был беспрецедентным. В представлении на берегу Днепра задействовали 4 тысячи человек. Советские и немецкие мотоциклы, танки, спецтехника военного периода, в небе бой имитировали 5 самолетов. Все это, разумеется, с художественной доработкой. Зрелищности добавили спецэффекты – взрывы, горящие макеты зданий, кинохроники на экранах у центральной сцены.

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны-4

Актерами стали сами жители города. По задумке режиссеров, за 2 часа зрители должны были прочувствовать то, как начиналась война, многолетняя оккупация Могилева и долгожданная Победа.

«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны-7

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта
29 июня 2019 11:52

Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта

Корреспондент СТВ проехала популярный маршрут болельщиков II Европейских игр
29 июня 2019 09:27

Корреспондент СТВ проехала популярный маршрут болельщиков II Европейских игр

Тимати выступит на фан-зоне у Дворца спорта: что ещё интересного будет на Дне России
29 июня 2019 08:52

Тимати выступит на фан-зоне у Дворца спорта: что ещё интересного будет на Дне России