«Очень реалистично». В Могилёве реконструировали события Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. «Солдатами были все». Под таким названием в Могилёве прошла театрализованная реконструкция событий военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштаб действа был беспрецедентным. В представлении на берегу Днепра задействовали 4 тысячи человек. Советские и немецкие мотоциклы, танки, спецтехника военного периода, в небе бой имитировали 5 самолетов. Все это, разумеется, с художественной доработкой. Зрелищности добавили спецэффекты – взрывы, горящие макеты зданий, кинохроники на экранах у центральной сцены.