Тимати выступит на фан-зоне у Дворца спорта: что ещё интересного будет на Дне России

Новости Беларуси. Все эти дни эмоции праздника болельщикам дарят в фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в Минске работает сразу несколько площадок. Провести выходной на фан-зоне у Дворца спорта приглашает корреспондент СТВ Галина Буро. Она уже на прямой связи со студией.

Галина Буро, СТВ:

Главная фан-зона страны начала уже свою работу. Во Дворце спорта сегодня пройдут соревнования по греко-римской борьбе, выступят 4 белорусских атлета, среди них – Сослан Дауров, которому до бронзы осталось выиграть всего две схватки.

Вечер обещает быть насыщенным и ярким, ведь сегодня тут проходит День России. Всех приглашают принять участие в традиционном русском чаепитии. Гостей обещают научить собирать и разбирать самовар, растапливать его, готовить настои из травяных сборов.