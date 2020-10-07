Коротченко: если бы Лукашенко проявил политическую слабость, трусость, мы видели бы в Минске мародёрство и толпы люмпенов

Обсуждая события в Кыргызстане, 7 октября в эфире российской телепрограммы «60 минут» журналист и военный эксперт Игорь Коротченко провел прямые параллели с тем, что происходит сейчас в этой стране и недавними событиями в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Коротченко, журналист, военный эксперт (Россия):

В Бишкеке происходит то, что готовили в Минске. Если бы Лукашенко проявил политическую слабость, политическую трусость, мы видели бы это сегодня в Минске: захват, мародерство и толпы люмпенов, которых вывели. Это инструмент свержения власти.

Политический лидер, особенно на постсоветском пространстве, должен быть, извините, с политической волей. И то, что Лукашенко взял в руки автомат – он показал, что вот так с ним не пройдет. Кто бы как не относился. Главное, что Лукашенко обеспечил стабильность.

К сожалению, президент Жээнбеков не смог этого сделать. Здесь власть проявила слабость. И это катастрофа, в принципе, для Киргизии, очередная катастрофа.

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