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Коротченко: если бы Лукашенко проявил политическую слабость, трусость, мы видели бы в Минске мародёрство и толпы люмпенов

07 октября 2020 20:23
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Обсуждая события в Кыргызстане, 7 октября в эфире российской телепрограммы «60 минут» журналист и военный эксперт Игорь Коротченко провел прямые параллели с тем, что происходит сейчас в этой стране и недавними событиями в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Он уверен, что избежать подобного сценария нашей стране удалось лишь благодаря сильной власти.  

Коротченко: если бы Лукашенко проявил политическую слабость, трусость, мы видели бы в Минске мародёрство и толпы люмпенов-1

Игорь Коротченко, журналист, военный эксперт (Россия):  
В Бишкеке происходит то, что готовили в Минске. Если бы Лукашенко проявил политическую слабость, политическую трусость, мы видели бы это сегодня в Минске: захват, мародерство и толпы люмпенов, которых вывели. Это инструмент свержения власти.

Политический лидер, особенно на постсоветском пространстве, должен быть, извините, с политической волей. И то, что Лукашенко взял в руки автомат – он показал, что вот так с ним не пройдет. Кто бы как не относился. Главное, что Лукашенко обеспечил стабильность.

К сожалению, президент Жээнбеков не смог этого сделать. Здесь власть проявила слабость. И это катастрофа, в принципе, для Киргизии, очередная катастрофа.

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Коротченко: если бы Лукашенко проявил политическую слабость, трусость, мы видели бы в Минске мародёрство и толпы люмпенов-4

Ольга Скабеева, ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1»:  
И очередная слабость, потому что после того, как народ вышел на улицы, он отозвал признание парламентских выборов и сказал, что готов даже отпустить под домашний арест Атамбаева. Формальных оснований не было в принципе.  

Коротченко: если бы Лукашенко проявил политическую слабость, трусость, мы видели бы в Минске мародёрство и толпы люмпенов-7

Игорь Коротченко:  
Оппозиционеров выпускают из тюрем, они становятся частью власти. Вот что должны были сделать с блогером Тихановским – достать его и посадить вместо Лукашенко.  

# Акции протеста # общество # Игорь Коротченко # Ольга Скабеева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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