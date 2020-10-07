Коротченко: если бы Лукашенко проявил политическую слабость, трусость, мы видели бы в Минске мародёрство и толпы люмпенов

Обсуждая события в Кыргызстане, 7 октября в эфире российской телепрограммы «60 минут» журналист и военный эксперт Игорь Коротченко провел прямые параллели с тем, что происходит сейчас в этой стране и недавними событиями в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он уверен, что избежать подобного сценария нашей стране удалось лишь благодаря сильной власти.
Игорь Коротченко, журналист, военный эксперт (Россия):
В Бишкеке происходит то, что готовили в Минске. Если бы Лукашенко проявил политическую слабость, политическую трусость, мы видели бы это сегодня в Минске: захват, мародерство и толпы люмпенов, которых вывели. Это инструмент свержения власти.
Политический лидер, особенно на постсоветском пространстве, должен быть, извините, с политической волей. И то, что Лукашенко взял в руки автомат – он показал, что вот так с ним не пройдет. Кто бы как не относился. Главное, что Лукашенко обеспечил стабильность.
К сожалению, президент Жээнбеков не смог этого сделать. Здесь власть проявила слабость. И это катастрофа, в принципе, для Киргизии, очередная катастрофа.
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Ольга Скабеева, ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1»:
И очередная слабость, потому что после того, как народ вышел на улицы, он отозвал признание парламентских выборов и сказал, что готов даже отпустить под домашний арест Атамбаева. Формальных оснований не было в принципе.
Игорь Коротченко:
Оппозиционеров выпускают из тюрем, они становятся частью власти. Вот что должны были сделать с блогером Тихановским – достать его и посадить вместо Лукашенко.