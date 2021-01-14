Как правильно избавиться от ненужной техники? Рассказываем об основных способах

Техника сильна, когда в умелых руках она, то же касается и утилизации старой. Холодильники, телевизоры, пылесосы – все это часто можно увидеть возле подъездов или мусорных баков. Однако так избавляться от сломанных и ненужных вещей не стоит. Это небезопасно.

Игорь Горбачев, директор предприятия по утилизации электронных отходов:

В правильной утилизации бытовой техники существует два важных аспекта. Первый – экологический, то есть в связи с тем, что в данной технике содержится очень много опасных веществ – тяжелые металлы, ртуть, масла различные.

Составляющим звеном техники является не только полезное вторсырье, но и опасные вещества. В кинескопном телевизоре много оксида, свинца и бария, в холодильниках вредные вещества – фреон, масла. Попадая в почву, они могут заразить ее, загрязнить грунтовые воды, тем самым отравить питьевую воду.

Игорь Горбачев:

Второй важный вопрос – это экономический. В связи с тем, что в бытовой технике содержится много ценных, полезных вторичных ресурсов, которые можно в дальнейшем вовлечь во вторичный оборот.

Есть два основных метода избавления от ненужной домашней утвари – это пункты приема бытовой техники и бесплатный вывоз. Игорь Горбачев:

Прием осуществляется в присутствии клиента, происходит взвешивание, составляется акт и выплачивается материальное вознаграждение. И технику сдал, и деньги получил. Вознаграждение напрямую зависит от вида и веса. Так за каждый килограмм крупногабаритной техники можно получить от 25 копеек, за компьютерную – от 44. Но и здесь есть свои нюансы: аппаратура должна быть в полной комплектации.

Игорь Горбачев:

Основным критерием здесь является наличие основных составных частей данной техники. То есть для телевизора – это электронные платы, для стиральной машины – двигатель, для холодильника – компрессор.

Если с крупногабаритными товарами все понятно, то что же делать с мелкими? Вариант есть. В крупных магазинах бытовой техники предусмотрены контейнеры, в которых можно оставить ненужное оборудование. Игорь Горбачев:

После пункта приема техника попадает на участки по разборке. На данном участке происходит разборка техники на составные комплектующие изделия. То есть это всевозможные металлы: драгоценные, черные, цветные, также отходы пластика и стекла.