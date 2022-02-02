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Коронавирус без симптомов. Как лечиться в таком случае?

02 февраля 2022 08:37
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Новый коварный вирус, который продолжает с завидным упрямством колесить по миру, часто имитирует обычную простуду. Слабость, головокружение, повышенная температура тела – ничего необычного. Но у ковида есть и своеобразная «визитная карточка» – потеря обоняния и вкуса, затруднение дыхания.

Коронавирус без симптомов. Как лечиться в таком случае?-1

Когда тест на коронавирус положительный, а болезнь протекает бессимптомно, вашими главными союзниками в борьбе с опасным недугом станут не лекарства, а витаминные комплексы.

Коронавирус без симптомов. Как лечиться в таком случае?-4

Наталия Филонова, заместитель главного врача по медицинской части 1-й городской центральной районной клинической поликлиники г. Минска:
Обильное питье, витаминотерапия, витамин С, препараты цинка, витамин D. В целом симптоматическая терапия. Для назначения дезагрегантов пациенту с бессимптомной формой коронавирусной инфекции должны быть показания, учитывается это с учетом сопутствующих заболеваний у пациента.

Будьте всегда на чеку. Чтобы избежать развития осложнений, медики рекомендуют тщательнее прислушиваться к своему организму и контролировать температуру тела не реже одного раза в стуки.

Коронавирус без симптомов. Как лечиться в таком случае?-7

Не подвергайте риску и своих домочадцев. Помните о правилах самоизоляции.  

Наталия Филонова:
Бессимптомная форма коронавирусной инфекции в среднем подлежит сроку самоизоляции 7 дней минимум, при возникновении у пациента симптомов срок самоизоляции продлевается.

А ведь болезнь легче предупредить. Профилактика – наше все. Избегайте мест с большим скоплением людей, мойте руки, носите защитные маски, и тогда ни один вирус вам не будет страшен.

# Коронавирус # общество # Наталия Филонова # Вероника Макаревич # Фотофакт

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