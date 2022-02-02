Коронавирус без симптомов. Как лечиться в таком случае?

Новый коварный вирус, который продолжает с завидным упрямством колесить по миру, часто имитирует обычную простуду. Слабость, головокружение, повышенная температура тела – ничего необычного. Но у ковида есть и своеобразная «визитная карточка» – потеря обоняния и вкуса, затруднение дыхания.

Когда тест на коронавирус положительный, а болезнь протекает бессимптомно, вашими главными союзниками в борьбе с опасным недугом станут не лекарства, а витаминные комплексы.

Наталия Филонова, заместитель главного врача по медицинской части 1-й городской центральной районной клинической поликлиники г. Минска:

Обильное питье, витаминотерапия, витамин С, препараты цинка, витамин D. В целом симптоматическая терапия. Для назначения дезагрегантов пациенту с бессимптомной формой коронавирусной инфекции должны быть показания, учитывается это с учетом сопутствующих заболеваний у пациента.

Будьте всегда на чеку. Чтобы избежать развития осложнений, медики рекомендуют тщательнее прислушиваться к своему организму и контролировать температуру тела не реже одного раза в стуки.