Арт-терапия и консультационная зона. В Гомельском университете открылась новая психологическая лаборатория

Новости Беларуси. Арт-терапия и консультационная зона. В Гомельском государственном университете открылась обновленная лаборатория для оказания психологической помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Арт-терапия и консультационная зона. В Гомельском государственном университете открылась обновленная лаборатория для оказания психологической помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ко Дню белорусской науки здесь появилось новое оборудование для диагностики поведения в конфликтных ситуациях. Специалисты помогают раскрыть человеку свои эмоции при помощи метафорических карт, проработать фобии с помощью рисунков и снять внутреннее напряжение, создавая картины из песка. Появилась в лаборатории и сенсорная комната. Отдельную развивающую зону сделали для детей. Есть и специальное оборудование для людей с особенностями психофизического развития.
Татьяна Шатюк, заведующая кафедрой Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Благодаря оборудованию наши студенты, работая здесь на базе лаборатории, имеют возможность набирать эмпирические данные. Затем они обрабатываются, превращаются в научные работы. Это курсовые, дипломные работы, различные конкурсные работы. Потому что мы активно участвуем в различных научных конкурсах. Например, даже в течение этого года у нас прирост, по сравнению с тремя прошлыми годами, в количестве лауреатов – это более чем в два раза. То есть если на 2020 год у нас было семь лауреатов, то за 2021 год у нас еще восемь лауреатских дипломов.
Научно-исследовательская лаборатория при университете появилась благодаря гранту, выделенному в 2020 году спецфондом Президента для поддержки талантливой молодежи. Под руководством преподавателей студенты реализуют более 20 волонтерских проектов: занимаются профилактикой зависимостей и суицидов, обучают культуре супружеских отношений и развивают осознанное отцовство, помогают с социализацией ветеранам и инвалидам. При лаборатории работает психологический театр.