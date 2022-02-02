Арт-терапия и консультационная зона. В Гомельском университете открылась новая психологическая лаборатория

Ко Дню белорусской науки здесь появилось новое оборудование для диагностики поведения в конфликтных ситуациях. Специалисты помогают раскрыть человеку свои эмоции при помощи метафорических карт, проработать фобии с помощью рисунков и снять внутреннее напряжение, создавая картины из песка. Появилась в лаборатории и сенсорная комната. Отдельную развивающую зону сделали для детей. Есть и специальное оборудование для людей с особенностями психофизического развития.

Татьяна Шатюк, заведующая кафедрой Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Благодаря оборудованию наши студенты, работая здесь на базе лаборатории, имеют возможность набирать эмпирические данные. Затем они обрабатываются, превращаются в научные работы. Это курсовые, дипломные работы, различные конкурсные работы. Потому что мы активно участвуем в различных научных конкурсах. Например, даже в течение этого года у нас прирост, по сравнению с тремя прошлыми годами, в количестве лауреатов – это более чем в два раза. То есть если на 2020 год у нас было семь лауреатов, то за 2021 год у нас еще восемь лауреатских дипломов.