Военные Беларуси и России приступили к боевому слаживанию. Где проходят занятия по подготовке к «Союзной решимости – 2022»?

Белорусские и российские военные приступили к боевому слаживанию. Это один из элементов подготовки к учениям «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом этапе будут отрабатывать борьбу с незаконными вооруженными формированиями.

Занятия пройдут на белорусских полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский». Как отметили в Минобороны, цель боевого слаживания – достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям. Проверка сил Союзного государства проходит в два этапа. На первом, который запланировано провести до 9 февраля, в Беларусь из России передислоцируют личный состав и технику, а также будет создано несколько группировок войск. Этот процесс в самом разгаре.

Сейчас сканированию и тестированию подвергаются все боевые системы и службы обеспечения. Особое внимание – охране и обороне важных объектов и мест расположения войск. Военные проводят фортификационное оборудование районов сосредоточения, маскировку, организацию противовоздушной обороны. Кроме этого, в особом режиме работают и части тыла – размещение личного состава, заправка топливом, организация питания.

Дмитрий Боровиков, командир взвода:

По прибытии батальона в районы расположения были организованы места проживания личного состава, также маскировка мест проживания, выставление техники на позиции и маскировка техники. Была организована охрана района расположения, которая включила в себя организацию КПП и парные патрули. Район расположения поделился по секторам, за каждым сектором было закреплено отдельное подразделение.

Юрий Казук, офицер службы тыла:

Для организации питания был развернут полевой продовольственный пункт, имеются технические средства приготовления пищи, хранения продовольствия и воды. Организовано трехразовое питание с выдачей промежуточного питания.