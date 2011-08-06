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«Король спама» Сэнфорд Уоллис, незаконно разославший 27 млн рекламных объявлений, сдался ФБР

06 августа 2011 12:14
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Американец сделал это добровольно.

Его обвиняют в незаконной рассылке более 27 миллионов рекламных объявлений. Он разработал программу, которая могла обходить спам-фильтры популярной социальной сети.

На страницах пользователей появлялись рекламные объявления якобы от их друзей. Стоило перейти по ссылке и вы тоже становились разносчиком спама.

За полгода жертвами Уоллиса стали около 500 тысяч человек. Сам же он все обвинения отрицает. Если вину компьютерного мошенника докажут, ему грозит 10 лет тюрьмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Интернет

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