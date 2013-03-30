В минской гимназии №7 вручили нагрудный знак заслуженному учителю школы Леониду Швайко

Новости Беларуси. Минская седьмая гимназия собрала своих выпускников на спортивной площадке. Баскетбольный матч объединил бывших учеников разных лет.

За поединком наблюдал заслуженный учитель школы - Леонид Георгиевич Швайко. За многолетний и плодотворный труд сегодня, 30 марта, ему вручили нагрудный знак Министерства спорта и туризма Беларуси.

К слову, гимназия №7 славится не только талантливыми педагогами, но и учениками, которые покинув «альма-матер» добились больших профессиональных успехов. Среди них — посол Беларуси во Франции Павел Латушко, заместитель министра иностранных дел — Александр Гурьянов и многие другие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто сказал, что встреча выпускников проходит только раз в году? Бывшие ученики столичной гимназии №7 заглядывают в родную школу гораздо чаще. Выпуски разных лет, вернее сказать, даже двух веков — 20-го и 21-го, пересеклись сегодня на баскетбольной площадке, вспомнили школьные годы. И каждый с тем же детским азартом старался скорей отправить мяч в корзину.

Этой встрече поколений особенно радуется Леонид Георгиевич Швайко. Он, заслуженный учитель гимназии, посвятил любимой профессии всю свою жизнь. Недавно, ему исполнилось 80, а он по-прежнему приходит в школу, занимается с ребятами физкультурой. Более того, разрабатывает планы уроков и методические пособия. Сегодня, 30 марта, учитель с «большой» буквы получает почетную награду — нагрудный знак Министерства спорта и туризма.

Максим Рыженков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Леонид Георгиевич своим примером показывает, что и в 80 лет можно заниматься спортом.

В спортивном поединке сегодня нет проигравших. Победила школьная семья, крепкие традиции и дружба поколений.