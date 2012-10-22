Копия Эйфелевой башни появилась на проспекте Независимости в Минске

Новости Беларуси. Французские мотивы в городском пейзаже. Копия главной парижской достопримечательности разместилась на проспекте Независимости. Белоснежную конструкцию можно увидеть аккурат напротив Национальной библиотеки во дворе жилого дома.

С помощью копии восьмого чуда света столичные власти решили разнообразить вертикальное озеленение столицы. Весной, как только потеплеет, креативная клумба «расцветет». Пока же минчане используют архитектруный шедевр для традицонных обрядов. Здесь уже появились первые замочки влюбленных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.