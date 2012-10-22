Сборная Беларуси стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту

Новости Беларуси. Сборная Беларуси заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования проходили с 18 по 20 октября в турецкой Анталье. Белорусы завоевали золото и бронзу в подъеме на 4 этаж учебной башни. Также белорусам не было равных в двоеборье и беге на 100 м с препятствиями. В двоеборье наши соотечественники установили мировой рекорд. По сумме четырех зачетных видов белорусская сборная стала лучшей на чемпионате. Всего в мировом первенстве принимали участие 200 спортсменов из 20 стран мира.

Сборная Беларуси с победой вернулась домой из Турции, где прошел чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В Национальном аэропорту Минск спасателей встречали с оркестром, цветами, аплодисментами и поздравлениями. Белорусы заняли первое итоговое место среди 20-ти национальных команд. Заслуженному мастеру спорта Владимиру Стрельчене не было равных в беге на 100 метров с препятствиями, а также в двоеборье, где он установил мировой рекорд. Кроме того, спасатель завоевал золото в подъеме на 4-й этаж учебной башни.

Владимир Стрельченя, заслуженный мастер спорта:

Победа давалась сложно. Были очень напряженные три дня. Сильные соперники, но победил сильнейший. Мы оказались сильнее всех и мы это доказали.