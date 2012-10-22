22 октября в Гомеле начался отопительный сезон. На бумаге все дома к нему готовы. А на самом деле?

Новости Беларуси. Госконтроль в Гомеле сейчас вынужден заниматься самой обсуждаемой для населения темой – готовность к отопительному сезону. Долгожданное тепло 22 октября пришло в квартиры жителей полумиллионного города. Коммунальники планируют за два дня запустить отопление на полную мощность. Правда, некоторые дома к этому не готовы. А значит повысится градус не только в квартирах, но и на улице. Потери тепла, а значит и денег, могут быть колоссальными.

Григорий Туровец, заместитель генерального директора Гомельского городского жилищно-коммунального хозяйства:

Жилфонд давно уже готов. Паспорта заранее получены. Мы ждали только нормативного показателя для включения тепла.

На бумаге действительно сплошная сказка: остекление завершено, термоизоляция выполнена. Каков же на самом деле паспорт готовности к осенне-зимнему сезону?

Жительница Гомеля:

Здесь должно быть две рамы и два стекла. А видим одну, незакрепленную. Потери тепла идут большие.

Фанера вместо стекол – привычный пейзаж. Двойное остекление вообще редкость. В подвалах та же картина – бесхозяйственности.

Житель Гомеля:

Видим здесь отсутствие теплоизоляции на трубах.

Удивительно, но факт: все девять домов, в которые мы наведались с небольшой ревизией, имеют паспорта готовности. На деле же в каждом – вопиющие нарушения правил, ведущие к неизбежным теплопотерям.

Жительница Гомеля:

Холодно, невозможно. Эта сторона холодная.

Я анализировала с кирпичным домом: платим на 30% больше.

Платить за теплопотери приходится не только гражданам, но и государству. Как известно, до 70% оплаты тепла – бюджетные дотации. Так что бесхозяйственность коммунальщиков в данном случае – прямой удар по государственной казне.

Отношение гомельских коммунальных служб к проблеме, мягко говоря, странное. Они игнорируют не только жалобы жильцом, но и предписания официальных контролирующих органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорта готовности, как оказалось, были получены авансом.

Василий Падашвелев, директор коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Сельмашевское»:

Паспорта готовности у нас получают согласно графику. До 1 ноября мы работы по изоляции закончим. Под наше гарантийное письмо нам дали паспорт.

Виктор Рунов, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:

Формализм в подготовке к осенне-зимнему периоду и к содержанию жилищного фонда. Должностные лица даже не знали точных объемов работ, сколько нужно материалов, сколько денег. Несмотря на то, что все отчеты осмотров имелись.

Кстати, по бумагам теплоизоляцию тех самых труб, которые попали в объектив нашей видеокамеры, на 100% выполнили еще в августе прошлого года. Чему верить – бумажным отчетам или своим глазам – каждый решает сам.