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Первый снег ожидается в Беларуси уже на этой неделе. К выходным – до минус 7

22 октября 2012 15:16
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Новости Беларуси. Первый снег ожидается в Беларуси уже на этой неделе. Синоптики предупреждают о грядущем серьезном похолодании. До минус трех опустятся ночные температуры уже к середине недели, а к выходным и вовсе до минус семи.

Днем пока выше ноля, но ближе к воскресенью будут и первые дневные заморозки. Виной всему холодный арктический воздух. Он принесет на территорию Беларуси мокрый снег, сильный ветер, а на дорогах не исключена гололедица. Ночью и утром туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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