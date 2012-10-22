Первый снег ожидается в Беларуси уже на этой неделе. К выходным – до минус 7

Новости Беларуси. Первый снег ожидается в Беларуси уже на этой неделе. Синоптики предупреждают о грядущем серьезном похолодании. До минус трех опустятся ночные температуры уже к середине недели, а к выходным и вовсе до минус семи.

Днем пока выше ноля, но ближе к воскресенью будут и первые дневные заморозки. Виной всему холодный арктический воздух. Он принесет на территорию Беларуси мокрый снег, сильный ветер, а на дорогах не исключена гололедица. Ночью и утром туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.