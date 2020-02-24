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Начинается масленичная неделя: значение и традиции праздника

24 февраля 2020 07:08
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Новости Беларуси. 24 февраля у всех славянских народов начинается масленичная неделя или встреча весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Начинается масленичная неделя: значение и традиции праздника-1

Этот древний праздник, сохранившийся до наших дней, знаменовал своеобразный рубеж. Прощание со скрипучими морозами и оживление природы. 

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Несмотря на то, что в 2020 году зима нас не избаловала суровыми градусами, традиции остаются неизменными. Всю неделю белорусы будут печь блины – символ солнца и главное блюдо праздника, ходить в гости.

Начинается масленичная неделя: значение и традиции праздника-4

А также, расставаясь со всеми невзгодами, надеяться на урожайный год сжигать ряженое чучело из соломы. Конечно, самые яркие гуляния масленичной недели придутся на выходные, ведь эти дни считаются последними без ограничений в яствах.

Начинается масленичная неделя: значение и традиции праздника-7

А уже в следующий понедельник, 2 марта,  у православных начнётся Великий пост. 

# Масленица в Беларуси # общество # Фотофакт

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