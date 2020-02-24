Начинается масленичная неделя: значение и традиции праздника

Новости Беларуси. 24 февраля у всех славянских народов начинается масленичная неделя или встреча весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот древний праздник, сохранившийся до наших дней, знаменовал своеобразный рубеж. Прощание со скрипучими морозами и оживление природы. Тонкие блинчики с грибами и луком. Простой рецепт Несмотря на то, что в 2020 году зима нас не избаловала суровыми градусами, традиции остаются неизменными. Всю неделю белорусы будут печь блины – символ солнца и главное блюдо праздника, ходить в гости.

А также, расставаясь со всеми невзгодами, надеяться на урожайный год – сжигать ряженое чучело из соломы. Конечно, самые яркие гуляния масленичной недели придутся на выходные, ведь эти дни считаются последними без ограничений в яствах.