Прямой эфир

В Минске начинается месячник по уборке, озеленению и благоустройству

13 марта 2023 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сделать город еще краше и навести порядок после зимы. В Минске начинается месячник по уборке, озеленению и благоустройству. Принять участие в весенней акции приглашаются все минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начинается месячник по уборке, озеленению и благоустройству-1

С инвентарем помогут жилищные организации. Озеленению особое внимание. Чтобы по всему городу появились масштабные розарии, Минский парниково-тепличный комбинат подготовил 15 тысяч растений. Всего в весенний период только в столице появятся более 30 тысяч новых кустарников и 11 тысяч деревьев. Со сходом снежного покрова мероприятия по уборке и благоустройству территорий пройдут во всех регионах страны.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Озеленение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С 13 по 15 марта пройдёт акция ко Дню Конституции. Лучшим школьникам вручат паспорта
13 марта 2023 06:50

С 13 по 15 марта пройдёт акция ко Дню Конституции. Лучшим школьникам вручат паспорта

«Неделя» за 12.03.2023
12 марта 2023 19:28

«Неделя» за 12.03.2023

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи
12 марта 2023 19:19

Как изменилась экономика за 2022-й год? Разбираем на примере обычной белорусской семьи