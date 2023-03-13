Новости Беларуси. Сделать город еще краше и навести порядок после зимы. В Минске начинается месячник по уборке, озеленению и благоустройству. Принять участие в весенней акции приглашаются все минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С инвентарем помогут жилищные организации. Озеленению особое внимание. Чтобы по всему городу появились масштабные розарии, Минский парниково-тепличный комбинат подготовил 15 тысяч растений. Всего в весенний период только в столице появятся более 30 тысяч новых кустарников и 11 тысяч деревьев. Со сходом снежного покрова мероприятия по уборке и благоустройству территорий пройдут во всех регионах страны.