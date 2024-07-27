Как выбрать инвалидную коляску и нужно ли ей техобслуживание – поговорили с инструктором

Алеся Алехнович, ведущая:

Инвалидное кресло – это не трагедия, а прежде всего способ передвижения. И если оно правильно подобрано, то это еще и средство свободы, которое позволяет владельцу передвигаться независимо и вести полноценный образ жизни. Однако инвалидная коляска, как и любое другое транспортное средство, требует от пользователя определенных знаний и навыков. Об этом мы попросили рассказать нашего гостя. В студии «Нового утра» Борис Пронько, старший инструктор по технике езды на коляске активного типа Общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». Юлия Самусенко, ведущая:

Как выбрать коляску? Это зависит от каких-то особенностей здоровья?

Борис Пронько, старший инструктор по технике езды на коляске активного типа Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Да. Зависит от того, что у человека повреждено, заболевание или это детство, какие у человека размеры и что у него со здоровьем. От этого будет очень многое зависеть. Для этого критерия единого нет.

Юлия Самусенко:

А как двигаться, например, во время плохой погоды? Дождь, снег, в таких плохих погодных условиях. Либо, может быть, вообще не стоит передвигаться в такую погоду? Может, это опасно? Борис Пронько:

Человек, который постоянно двигается на коляске, привыкает. Да, у него бывают такие ситуации, когда он выехал, там или снег, или дождь. А потом он уже понимает: ага, идет дождь, значит, нужно определенную рукавицу взять. Если снег, ты смотришь: ага, снег побольше, поменьше, если там определенная высота, ты не выходишь на улицу, потому что ты никак не проедешь просто физически. Если же небольшой снежок идет, ты понимаешь: я проеду на такое-то расстояние. Но это все нужно пробовать. Когда человек двигается, он попадет в эту ситуацию всегда, потому что он уже на коляске живет, уже выбора нет. И тогда он будет четко знать, что ему нужно надевать. Может, резину поменять, может, другие колеса поставить. Такие вот нюансы. Это опыт. Александр Стасевич, ведущий:

Скажите, пожалуйста, а требуется ли коляске техобслуживание?