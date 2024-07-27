Обзорные экскурсии и автограф-сессии – узнали, чем заняться на фестивале «Ракутёвское лето»

Домик окнами в сад. Летом 1911-го здесь поставил саквояж выпускник ярославской гимназии Максим Богданович. В Ракутевщине и родились стихотворения, которые стали основой для сборника «Вянок». Сегодня здесь филиал литературного музея Максима Богдановича. И вот уже много лет собирает людей поэтичный музыкальный праздник «Ракутевское лето». Состоится он и сегодня. Об этом поговорили с Олесей Кузнецовой, заместителем директора по научной работе Государственного музея истории белорусской литературы.

Александр Стасевич, ведущий:

Раскройте секрет. У каждого поэта, говорят, есть свой уголок вдохновения, где он черпает все эти идеи. У Максима Богдановича это Ракутевщина?

Олеся Кузнецова, заместитель директора по научной работе Государственного музея истории белорусской литературы:

Можно считать, что так. Ракутевщина в 1911 году стала таким местом вдохновения, местом, куда он хотел приехать, хотел писать и работать. Поэтому, я думаю, мы по праву можем считать Ракутевщину местом, где Максим Богданович создал лучшие произведения.

Алеся Алехнович, ведущая:

Как проходит фестиваль?