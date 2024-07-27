Обзорные экскурсии и автограф-сессии – узнали, чем заняться на фестивале «Ракутёвское лето»

Домик окнами в сад. Летом 1911-го здесь поставил саквояж выпускник ярославской гимназии Максим Богданович. В Ракутевщине и родились стихотворения, которые стали основой для сборника «Вянок». Сегодня здесь филиал литературного музея Максима Богдановича. И вот уже много лет собирает людей поэтичный музыкальный праздник «Ракутевское лето». Состоится он и сегодня. Об этом поговорили с Олесей Кузнецовой, заместителем директора по научной работе Государственного музея истории белорусской литературы.
Александр Стасевич, ведущий:
Раскройте секрет. У каждого поэта, говорят, есть свой уголок вдохновения, где он черпает все эти идеи. У Максима Богдановича это Ракутевщина?
Олеся Кузнецова, заместитель директора по научной работе Государственного музея истории белорусской литературы:
Можно считать, что так. Ракутевщина в 1911 году стала таким местом вдохновения, местом, куда он хотел приехать, хотел писать и работать. Поэтому, я думаю, мы по праву можем считать Ракутевщину местом, где Максим Богданович создал лучшие произведения.
Алеся Алехнович, ведущая:
Как проходит фестиваль?
Олеся Кузнецова:
Наш праздник имеет долгую историю. Он начался еще в 1983 году, когда еще не было нашего филиала. Праздник стал традиционным. Каждое лето в последние выходные июля мы открываем «Ракутевское лето». Традиционно нас поддерживает Молодечненский районный исполнительный комитет. Конечно же, издательский дом «Звязда», который делает свою большую площадку, привозит писателей, здесь устраивается автограф-сессия, есть продажа книг этого издательства. И, конечно, наши традиционные обзорные экскурсии по фольварку, посещение криницы и возложение цветов к двум камням, которые были установлены в 1977 году, и посажен Максимов сад.
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