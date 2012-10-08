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Пальмовая аллея в середине осени появилась на улице Розы Люксембург в Минске

08 октября 2012 18:03
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Новости Беларуси. Южная экзотика с минской пропиской. Лето задержалось во дворе по улице Розы Люксембург. В список потенциальных номинантов на победу в конкурсе по благоустройству этот живописный уголок определяют не впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После того, как необычные идеи вдохновленной минчанки пустили корни на маленьком кусочке земли, желающих разнообразить ландшафтный дизайн прибавилось. Теперь пальмовую аллею невозможно обойти стороной.

Минчанка:
Я здесь не живу, просто приезжаю к внучке. Я восхищена просто, у меня восторг от такого благоустройства двора.

Валентина Рябцева, автор идеи благоустройства:
Сама себе придумаю, режу бутылки. Дворники принесут, игрушку какую-нибудь найду, помою, подошью и поставлю.

# общество # Фотофакт # Дворы Минска

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