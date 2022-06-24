Депутаты приняли законопроект по вопросам культуры. Какие основные нововведения?

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в ходе заседания восьмой сессии приняли целый ряд законопроектов, которые затрагивают миллионы граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В двух чтениях депутатами принят законопроект по вопросам культуры. Основные нововведения касаются упрощения порядка вывоза из страны культурных ценностей и закрепления за государством преимущественного права на их приобретение.

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Третий момент, очень важный, что полномочия Министерства культуры передаются на местный территориальный уровень в отношении охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей категории «3», то есть регионального значения. А именно уже на местном уровне управления культуры будут решать вопрос по согласованию научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ именно на памятниках архитектуры, градостроительства, истории и так далее.