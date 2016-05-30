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Контейнеры для сбора тетрапаков появились в столице

30 мая 2016 18:31
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Новости Беларуси. Первые контейнеры для сбора картонной упаковки из-под жидких пищевых продуктов появились в столице.

Установили новинку в столичной гимназии №19. По словам организаторов проекта, именно в школах и других учебных заведениях, потребляют больше всего соков, молочной продукции в пакетах, которые не перерабатываются, а утилизируются на полигонах.

Сбор и сортировка такого рода отходов позволит экономно расходовать природное сырье и возвращать в оборот ценные вторичные ресурсы.

Плюс ко всему, появление таких ярких контейнеров в детских учреждениях, позволит воспитывать культуру сортировки мусора среди горожан начиная с малых лет, рассказали организаторы проекта в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Экология

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