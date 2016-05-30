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На некоторых столичных улицах ограничат движение в связи с подготовкой к параду

30 мая 2016 18:23
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Новости Беларуси. 31 мая и 2 июня движение транспорта будет поэтапно ограничиваться на отдельных участках дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это связано с проведением тренировок войск Минского гарнизона к параду 3 июля.

Механизированная колонна будет следовать к месту репетиций с 5.30 до 6.30 утра по улицам Основателей, Стариновской, Скорины, на участке внешнего кольца МКАД от улицы Купревича до Партизанского проспекта.

2 июня ограничение будет действовать с 20.00 до 21.00, когда техника проследует с аэродрома Липки на внешнее кольцо МКАД и затем на улицы Купревича, Скорины, Основателей.

# общество # Автодороги Беларуси

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