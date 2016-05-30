Оперировать сердце через пищевод: новый вид хирургического вмешательства освоили в Могилёве

Новости Беларуси. И в продолжение темы о Всебелорусском народном собрании, которая, правда, озвучивалась на предыдущем форуме, а в этой пятилетке получила реальное продолжение.

Речь о высокотехнологичной медицине, которая пришла в регионы. Могилевские кардиохирурги вслед за столичными медиками освоили новый вид операции на сердце – пластику митрального клапана с минимальным вмешательством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И для пациентов – это очень важно. Ведь в спасении жизни роль играет каждая секунда.

Первый пациент, которому в Могилеве сделали уникальную операцию на сердце – 37-летний мужчина. Пластика митрального клапана с минимальным вмешательством – такого здесь еще не делали. Никаких глубоких и широких разрезов. Хирург работает скальпелем через пищевод пациента. Вот уж где точность!

Анатолий Кулик, заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы:

Для хирурга делать ее сложнее намного, чем открытую операцию большую. А для пациента – естественно, намного легче послеоперационный период. Меньше количество осложнений.

Операции на сердце провели и двум этим женщинам. Самочувствие впервые за долгие годы - отличное! Их уже готовят к выписке. А ведь не так давно их жизни были под угрозой.

Мария Вазмителева, пациент Могилевской областной больницы:

До операции не могла пройти 15-20 метров, у меня была одышка сильная, сильные боли были, я останавливалась.

Валентина Севрюкова, пациент Могилевской областной больницы Всем докторам очень большое спасибо. Тут золотые руки. У них все доктора от Бога.

Обе женщины ждали плановой операции на сердце около полугода. Это немного. Еще несколько лет назад так называемый «лист ожидания» составлял 3-4 года! И ехать нужно было в столицу. Сейчас в Могилеве научились делать все основные виды хирургических вмешательств на сердце. Новый вид операции в Могилевской областной больнице стали осваивать после того, как сюда поступил аппарат УЗИ экспертного класса.

Сергей Галуза, главный врач Могилевской областной больницы:

Материально-техническая база, подготовка специалистов в областной больнице готовы для оказания медицинской помощи пациентам по основным нозологиям специализированной помощи практически не уступая никакой из клиник города Минска.

Одна операция на сердце обходится примерно в 50-60 миллионов рублей. А здесь, только в Могилеве, их делают по тысяче в год. И все - за счет бюджета.

Анатолий Кулик, заведующий центром сердечно-сосудистой хирургии Могилевской областной больницы:

После операции практически всем, если даже была группа, группа снимается инвалидности. И человек дальше кормит свою семью, работает, он абсолютно нормальный человек в обществе.

В деле спасения сердец могилевские кардиохирурги готовы идти дальше. Чтобы до минимума сократить очередь плановых пациентов, нужна вторая операционная. И разговоры о ее появлении уже ведутся.