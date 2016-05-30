Последний звонок прозвенел в белорусских школах и гимназиях для почти 150 тысяч выпускников

Новости Беларуси. Сегодня 150 тысяч выпускников 9-ых и 11 классов услышали свой последний звонок. Школы, гимназии и лицеи выпустили новое поколение учеников.

Торжественные линейки прошли по всей стране. Правда, для выпускников каникулы начнутся еще не скоро — впереди экзамены в школе и централизованное тестирование.

А уже скоро — пожалуй, самое долгожданное событие — выпускной бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Винчо, СТВ:

Из 2-х с половиной тысяч в году этот — самый важный. Последний звонок сегодня звенит во всех школах страны. И на каждом празднике выпускники удивляют по-своему.

Зажигательный твист, заводное буги-вуги и смелый рок-н-ролл. Музыкальное попурри от выпускников 2016-го стало гвоздем этой программы.

От ритмичных мелодий к вечной классике. Под знакомые «три четверти» 11-классники кружили в бальных платьях и фраках.

Последний звонок сегодня звучал более 3-х тысяч раз. Именно столько школ и гимназий проводили торжественные линейки. И на каждом празднике — слезы и смех. Прощание со школой — это всегда смешанные чувства.

Анастасия Лавникович, выпускник гимназии № 16 г. Минска:

Чувства смешанные, конечно. Грусть прощания со школой, но безумно рада

Станислав Рудко, выпускник гимназии № 16 г. Минска:

Нет ощущения, что школу закончил. Хочется еще немножко здесь даже поучиться

Татьяна Бартош, выпускник гимназии № 16 г. Минска:

Очень захлестывают эмоции, некоторые даже плакали (я сама видела). У самой слезы даже на глаза накатывали, когда слова говорили учителя, потому что мы их очень сильно любим..

Слова только подтверждали охапки цветов и крепкие объятия. Учителя, как вторые мамы, переживают вместе со своими детьми.

Анжелика Лобанова, учительница русского языка и литературы гимназии № 16 г. Минска:

Это по-настоящему мои дети. Мы за это время стали одной большой дружной семьей. У меня не было сил сдержать слезы. Слезы радости от того, что они уходят. Я не могу свыкнуться с мыслью, что 1-го сентября придут уже другие дети.

И подрастающая смена уже наступает на пятки. Первоклашки сегодня не менее почетные гости. Для малышей это первый последний звонок.

Первоклассники:

Мне последний звонок очень понравился. Особенно мне понравился вальс и танец, где танцевали 11-классники

Мне понравилось, как запускали шары... Я тоже так хочу запустить шарики

Правда, несмотря на символичный последний звонок, вернуться в школу выпускникам еще придется. Впереди экзамены. Последний из них пройдет 11 июня. О предстоящих испытаниях ребята не забывают и во время праздничной эйфории.

Александра Скачкова, выпускник гимназии № 16 г. Минска:

Волнуюсь, потому что решается мое будущее, но на самом деле волноваться не надо. Надо взять себя в руки и все получится. Я уверена.

Мария Шарапова, выпускник гимназии № 16 г. Минска:

Очень много времени ушло на подготовку. И я верю в себя. Очень поддерживают родители и классный руководитель.

Последний звонок, по традиции, дадут в конце торжества. Этот тандем из разных поколений еще раз нам, между строк, скажет. Жизнь в школе не закончится никогда.